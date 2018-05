Liverpool-Real: les erreurs de Karius, les larmes de Salah

Le gardien Loris Karius a commis deux invraisemblables bourdes qui ont enfoncé Liverpool, déjà plombé par la blessure de son buteur star Mohamed Salah, en larmes, et ouvert la voie du 3e sacre consécutif au Real Madrid (3-1), samedi en finale de la Ligue des champions, à Kiev.

FLOPS: Karius malus

. Karius, les gants en mousse. "You'll never walk alone"... mais Loris Karius a vécu des moments de grande solitude dans ses cages, après deux bourdes qui ont certainement coûté une Ligue des champions à son équipe. Au retour des vestiaires, le gardien allemand a d'abord offert l'ouverture du score à Karim Benzema (51e), en lui relançant directement dans les pieds, ou comment un geste a priori anodin a fait basculer la rencontre. Karius a plus tard envoyé, dans ses filets à la manière d'un volleyeur, le tir de Gareth Bale (83e) pour le 3-1. Ses erreurs ne contrebalancent pas ses arrêts décisifs, face à Ronaldo (42e) ou Isco (60e).

. Les larmes de Salah... Plus dure a été la chute: bousculé par Sergio Ramos, Mohamed Salah est mal retombé sur son épaule gauche, et a dû quitter la pelouse dès la 31e minute, en larmes. Attendu pour jouer les yeux dans les yeux contre Cristiano Ronaldo, avec le Ballon d'or en toile de fond, le buteur égyptien laissera comme image sa triste sortie, escorté par des coéquipiers, des membres du staff, et... son rival portugais, qui l'a réconforté, lui qui avait connu pareille mésaventure lors de la finale de l'Euro-2016. L'absence du "Pharaon" a sonné les "Reds" et retenti jusqu'en Egypte, où tout le pays compte sur son enfant prodige pour bien figurer au Mondial, à 20 jours du premier match contre l'Uruguay.

. ... et de Carvajal. Six minutes après Salah, c'est au tour de Dani Carvajal de sortir. Pas la même importance que l'Egyptien, mais la même scène de larmes. Le défenseur espagnol s'est blessé tout seul, en voulant faire une talonnade. Il avait repris l'entraînement une dizaine de jours avant la finale, après une blessure musculaire à une cuisse. Son remplacement pose question avant le Mondial, où il doit porter les couleurs de la Roja.

TOPS: Bale supersub et superstar

. Bale comme Ronaldo! Gareth Bale a vécu une saison difficile, un temps compliquée par ses relations, froides, avec son entraîneur Zinédine Zidane. Mais quand le Français a fait appel à lui, le Gallois a répondu présent. Sur l'un de ses premiers ballons, il a réalisé un incroyable ciseau, à la manière celui de Ronaldo à Turin, qui trompait Karius (63e). Seulement son deuxième but de la saison en C1... avant qu'il ne double la marque en profitant de l'erreur de main du gardien allemand (83e).

. Benzema première. Karim Benzema est devenu le Français, avec son coéquipier Raphaël Varane, le plus titré de l'histoire de la C1, avec quatre sacres. Mais à Kiev, il a connu une première: un but en finale, pas son plus beau en carrière, mais l'un des plus importants. Il a profité de la bourde de Karius pour ouvrir le score (51e) dans une réalisation qui le récompense de son activité en fin de première période. Son premier but avait été annulé pour hors-jeu (42e) puis son tir lointain avait frôlé le poteau gauche (45e+1). L'ancien Lyonnais aurait pu doubler la mise d'une reprise de volée en fin de match (81e).

. Mané, le lion malheureux. Sadio Mané a tout vécu: la joie d'une égalisation (55e), les regrets d'un tir sur le poteau (69e) et la tristesse de perdre son compère Mohamed Salah sur blessure (31e). Le Sénégalais a été le plus actif du trident offensif de Liverpool, de loin la menace la plus vive après la sortie de l'Egyptien, quand Roberto Firmino, lui, était sans munition.