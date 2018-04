Liverpool: Salah, "mais donnez-lui le Ballon d'Or!"

Deux buts, deux passes décisives et une performance d'exception avec Liverpool contre la Roma (5-2): Mohamed Salah a vite conquis l'Angleterre où certains le verrait même bien devenir le premier joueur à ravir le Ballon d'Or des mains de Leo Messi et Cristiano Ronaldo.

"Mais donnez lui le Ballon d'or!" Les mots de l'international gallois Robbie Savage, aujourd'hui consultant pour la BBC, résume bien l'idée que le pays se fait de Salah (24 ans), récemment élu par ses pairs meilleur joueur de la saison de Premier League.

"Sans l'ombre d'un doute, il est le meilleur joueur de la planète actuellement", a assuré la légende des "Reds" Steven Gerrard, qui commentait la demi-finale de Ligue des champions pour BT Sport.

Difficile de lui donner tort au vu du match de mardi: à Anfield, Salah a marqué ses 42e et 43e buts de la saison. Il a trouvé le fond des filets 19 fois lors de ses 15 dernières titularisations (depuis fin janvier). Sur cette période, il n'est resté bredouille qu'une seule fois, contre Manchester United débuts mars.

"Dans cette forme, il est exceptionnel", a salué son entraîneur Jürgen Klopp. "Le premier but est un coup de génie. Il en a marqué quelques-uns comme ça. Sur le deuxième but, il fait preuve de sang-froid, puis il fait marquer les deux autres buts. Quel joueur!"

- "Une chose rare" -

The Telegraph et The Times ont eux aussi été impressionnés par celui dont José Mourinho ne voulait plus à Chelsea. Les deux quotidiens ont d'ailleurs affiché la même Une, une photo de Salah célébrant modestement l'un de ses buts contre son ancien club avec un gros titre: "Inarrêtable".

"Les buts que vous n'oublierez jamais sont ceux suivis d'un moment d'incrédulité. C'est ainsi que Salah s'est arrêté à l'intérieur de la surface de réparation romaine, a levé les yeux et a trouvé une cible de la taille d'une boîte à chaussures. Dans le style reconnaissable des joueurs de classe mondiale, Salah avait décidé de marquer", écrit le Telegraph pour décrire l'arc lumineux de l'Egyptien pour l'ouverture du score.

"La foule d'Anfield n'est pas restée longtemps contemplative", continue le quotidien. "Bientôt, une tempête de bruit a englouti les tribunes et son nom a été chanté avec une intensité inouïe. (...) Dans cette forme-là, il aurait fallu une demi-douzaine de centurions romains pour l'arrêter."

"Salah est une chose rare", s'émerveille The Guardian. "Un athlète au sommet de son art trouvant le moyen d'atteindre de nouveaux sommets."

- "Sur une scène à Zurich" -

Salah "évolue avec l'élite", continue le quotidien. "Le genre de performance qui finit sur une scène à Zurich, engoncé dans un horrible smoking, tenant une boule dorée et rayonnant de la rare lueur de l'ultimité sportive."

Mais le journal n'est pas le seul à voir un Ballon d'or dans les mains de l'Egyptien en décembre prochain. "Salah devra sans doute encore en faire un tout petit peu plus pour Liverpool mais surtout avec l'Egypte à la Coupe du monde, mais, pour l'instant, il est certainement dans la discussion", estime The Times.

Salah a été un des grands artisans de la qualification des "Pharaons" au Mondial en Russie, attendue depuis 1990 par le pays africain. Versé dans le groupe A du pays-hôte russe, avec l'Arabie saoudite et l'Uruguay, il débutera l'épreuve le 15 juin face à la Celeste, à Iékaterinburg.

Pour les bookmakers britanniques, l'attaquants des "Reds", dont c'est seulement la première saison à Liverpool, est en tout cas déjà favori pour le Ballon d'Or, devant Ronaldo et Messi.

"Si vous pensez qu'il est le meilleur au monde, écrivez-le ou dites-le", a quand même tempéré Klopp, sourire aux lèvres, aux journalistes en conférence de presse après le match. "Ce que je peux dire, c'est qu'il est dans une forme exceptionnelle et de classe mondiale. Pour être le meilleur au monde, il faut le faire sur une plus longue période, je pense."

En attendant, le Telegraph se permet de ne pas être d'accord avec le technicien allemand: "On a tendance à voir un écart aussi grand entre un joueur et les 21 autres sur le terrain seulement quand Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi sont dessus."