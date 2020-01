Livreur mort après une interpellation: les résultats de l’autopsie "soulèvent des questions légitimes", selon Castaner

Les premières indications livrées mardi par le parquet de Paris sur les résultats de l'autopsie du livreur mort après une interpellation, "soulèvent des questions légitimes, auxquelles des réponses devront être apportées en toute transparence", a indiqué Christophe Castaner.

"Le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'Etat (Laurent Nuñez) font toute confiance à la justice et aux enquêteurs pour faire la lumière sur les circonstances exactes du décès, établir les faits et les responsabilités", a ajouté M. Castaner dans une déclaration transmise à l'AFP. "Face à cette épreuve, le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'Etat adressent toutes leurs condoléances à la famille et aux proches de la victime".

Cédric Chouviat, le livreur à scooter mort dimanche après un contrôle routier à Paris, a été victime d'une asphyxie "avec fracture du larynx", à l'origine d'un malaise cardiaque lors de son arrestation, selon les premiers éléments de l'autopsie communiqués par le parquet de Paris.

"Les premiers éléments communiqués au parquet par les médecins légistes" font "état d'une +manifestation asphyxique avec une fracture du larynx+", affirme le parquet, qui note que les experts relèvent aussi "un état antérieur cardiovasculaire" chez ce père de famille de 42 ans.

D'autres investigations médico-légales sont prévues, ajoute le procureur Rémy Heitz, qui annonce avoir ouvert une information judiciaire pour "homicide involontaire" afin de faire la lumière sur cette interpellation, survenue vendredi aux abords de la Tour Eiffel.

"Le ministre est préoccupé par cette affaire qu'il suit avec une attention particulière", a souligné auprès de l'AFP l'entourage de Christophe Castaner.

Interrogée sur d'éventuelles sanctions visant les policiers mis en cause dans cette interpellation, la même source précise: "Si des éléments prouvent l'existence d'une faute, il n'y aura pas d'hésitation".

Dans un communiqué, le préfet de police de Paris Didier Lallement dit avoir "pris connaissance des graves accusations portées par la une de certains médias". "Seule l'autorité judiciaire est en mesure d'établir les circonstances exactes de ce drame et les éventuelles responsabilités qui en découleraient", estime le préfet.

"En attendant le résultat de ces investigations, le préfet de police rappelle que la présomption d'innocence est une garantie démocratique qui vaut pour tous, y compris les policiers", conclut-il.

Lors d'une conférence de presse mardi matin, les avocats de la famille ont dénoncé une "bavure policière" et diffusé des vidéos recueillies après un appel à témoignages.