Loin des criques turquoises corses, querelle autour d'une maison de rêve

D'un côté, Paul Canarelli, propriétaire de l'un des plus beaux domaines de Corse, Murtoli. De l'autre, une milliardaire l'accusant d'avoir accaparé son fortin du XVIIème siècle sur ces rives enchanteresses. Mardi, à Paris, 5.000 euros ont été requis, en son absence, contre lui.

Loin des odeurs de maquis et des eaux translucides du golfe de Roccapina, entre Sartène et Bonifacio, c'est entre les murs clairs du tribunal correctionnel de Paris que le volet pénal de cette chronique insulaire s'est joué, après plus de dix ans de procédures variées.

En l'absence du principal intéressé: Paul Canarelli, 50 ans, dont les bergeries de luxe attirent une kyrielle de milliardaires et personnalités comme Nicolas Sarkozy, a souhaité selon sa défense "être jugé en son absence".

Point de duel donc avec Anne de Carbuccia. Devenue son adversaire acharnée au fil des altercations sur les sentiers, des recours aux gendarmes et aux huissiers, l'artiste est venue accompagné de ses proches, parmi lesquels son mari, le milliardaire italien Alberto Tazartes.

A la barre, cette grande femme brune raconte son paradis perdu, cette maison "unique" par sa beauté, enclavée dans le domaine de Paul Canarelli, qu'elle avait achetée en 2001 à son ancien propriétaire, Paul d'Ortoli.

Il n'y avait alors alentour "que trois maisons, ce n'était pas le Disneyland que c'est devenu", les lieux étaient "beaucoup moins chic". "On organisait des bouillabaisses", se souvient-elle, "je ne me suis jamais cachée d'être propriétaire".

Le temps avait viré à l'orage dans ce décor de carte postale quand Paul Canarelli, qui développait le domaine de Murtoli, avait réalisé en juin 2005 qu'elle n'était pas locataire. Il avait contesté la vente de la bâtisse et brandi son droit à l'exploiter en la louant à des tiers, invoquant un bail commercial oral avec Paul d'Ortoli.

En 2006, Paul Canarelli avait fait changer les serrures de la maison, dont Anne de Carbuccia restera privée jusqu'à ce que la justice civile la conforte dans ses droits, en 2009.

- "Zone de non-droit" -

"Je n'ai pas appris à l'école comment gérer un truc pareil. C'est extrêmement violent", lâche-t-elle. "Treize ans plus tard, je n'ai pas pu remettre en état ma maison".

Le fortin, "défiguré" selon elle par des travaux réalisés par Paul Canarelli, est aujourd'hui "en ruines" après une inondation survenue lorsqu'il l'occupait. Elle évoque "certaines pressions" dissuadant les entreprises locales de mener ces travaux.

Elle l'accuse aussi d'avoir évacué ses affaires dans un local de plage - "mes culottes ! les oursons de mes enfants!" - et d'en avoir volé certaines.

Canarelli, "qui dans un certain monde est influent, en profite pour faire de Murtoli une zone de non-droit", estime-t-elle, pour préserver son "opération immobilière".

Ses défenseurs enfoncent le clou: Canarelli, plusieurs fois condamné, notamment pour menaces de mort contre un client, est une "brute", qui a bénéficié de "protections", lance Jean-Pierre Versini-Campinchi. L'avocat rappelle que l'Etat a été condamné pour faute lourde car les gendarmes avaient tardé en 2008 à apposer les scellés sur la bâtisse, laissant le temps à M. Canarelli de la louer.

Il demande 300.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 100.000 euros pour les frais de justice.

Pour la procureure, seul le délit de violation de domicile, pour lequel elle requiert 5.000 euros d'amende, est constitué: dès 2005, M. Canarelli "ne pouvait ignorer la qualité de propriétaire" d'Anne de Carbuccia mais "a décidé de passer en force de manière particulièrement agressive".

Rien ne prouvant à ses yeux l'intention de Paul Canarelli de voler, ou de dégrader le fortin, puisqu'il y avait réalisé des travaux "dans le but de les louer", elle demande sa relaxe sur ces points.

Satisfait en partie, l'avocat de Paul Canarelli, Philippe Dehapiot, plaide sa "relaxe totale", convoquant de nouveau le bail commercial dont se prévaut son client et fustigeant le "manichéisme" de la partie adverse, qui "veut faire du buzz" avec cette "affaire corse" en pointant "les bons et les méchants".

Jugement le 10 septembre.