Los Angeles cÃ©lÃ¨bre Stormy Daniels, actrice porno et ex-maÃ®tresse prÃ©sumÃ©e de Trump

West Hollywood, une municipalité qui jouxte Los Angeles, a honoré mercredi Stormy Daniels, star du porno qui prétend avoir eu une relation avec Donald Trump, pour sa "résistance" face au gouvernement du président républicain, en lui remettant une clé symbolique de la ville.

Lors d'une cérémonie devant la boutique érotique Chi Chi La Rue, le maire de West Hollywood John Duran lui a rendu hommage, affirmant que l'actrice et réalisatrice de films X avait "dû recevoir des flèches non seulement de la part de gens à travers le pays mais de la personne la plus puissante de la planète", en allusion au président américain.

"Elle a gardé la tête haute avec dignité et a contre-attaqué", a-t-il ajouté, assurant que Stormy Daniels --Stephanie Clifford de son vrai nom-- et son avocat se battaient "pour nous rendre notre pays".

Face à une foule où l'on voyait des pancartes "Stormy présidente", Stormy Daniels, en robe noire moulante, a plaisanté qu'elle n'était pas sûre de "ce que la clé ouvre, j'espère que c'est la cave à vin".

Elle a poursuivi en évoquant West Hollywood, connu pour sa vie nocturne et sa forte population homosexuelle, transsexuelle et queer (LGBTQ) et pour "faire face à ceux qui maltraitent (...). J'ai de la chance de faire partie de cette communauté, je suis enchantée et honorée".

La municipalité avait publié plus tôt mercredi un communiqué pour annoncer la cérémonie, affirmant qu'en "ces temps politiques tumultueux, Mme Daniels a prouvé qu'elle était une figure courageuse en clamant la vérité face au pouvoir, même sous la menace de menaces sur sa sécurité".

La municipalité progressiste a justifié cette décision en rappelant avoir "voté plusieurs résolutions pour s'opposer aux politiques de l'administration Trump" et en appelant "à la mise en place d'une procédure de destitution" à l'encontre du locataire de la Maison Blanche.

Outre la quête de la "vérité face au pouvoir", Mme Daniels n'oubliait pas mercredi que "business is business", et devait signer des autographes plus tard dans la soirée chez Chi Chi La Rue afin de promouvoir sa ligne de vêtements #TeamStormy, avant de se produire à 22H00 (03H00 GMT) au bar The Abbey.

Stormy Daniels, 39 ans, affirme avoir eu une relation extra-conjugale avec le magnat de l'immobilier entre 2006 et 2007, ce que Donald Trump nie.

L'avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, avait admis avoir payé 130.000 dollars à l'actrice pour qu'elle garde le silence sur cette relation, mais cette dernière a poursuivi M. Cohen et le président américain pour faire annuler cette clause de confidentialité. Elle affirme que Donald Trump n'a pas signé ce contrat et qu'il n'est donc pas valide.

L'actrice et strip-teaseuse dit aussi avoir fait l'objet de menaces sur cette affaire.