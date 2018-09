Loto du patrimoine : un succès à nuancer

Dans cette villa, près de Paris, vécut l'une des plus grandes musiciennes du 19ème siècle, Pauline Viardot. Une villa en très mauvais état dont la restauration devrait être, en partie, financée grâce au Loto du patrimoine.Le Loto du patrimoine c'est une opération inédite, en France, et qui démarre très bien. Pour l'occasion, 2 millions et demi de tickets à gratter ont été vendus. Sur les 15 euros de leur prix, 10% - soit un plus d'un euro 50 - iront au patrimoine. Le vendredi 14 septembre au soir aura lieu un tirage spécial du Loto pour cette même cause.15 à 20 millions d'euros pourraint être récoltés grâce à cette opération. Des recettes qui vont alimenter un fonds spécial dédié aux monuments emblématiques en péril, sur quelque 270 sites sélectionnés.Mais pour Didier Rykner, directeur de la publication de latribunedelart.com , même si l'opération est un succès et qu'elle a le mérite de médiatiser le patrimoine, "ça reste très peu par rapport aux besoins qui sont immenses. 3% seulement du budget du ministère de la Culture est alloué aux monuments historiques !"Le nombre de monuments classés en France, équivaut à celui de la seule région de Bavière, en Allemagne. Pour les spécialistes de la question, cela reste très peu et la rénovation de nombre de petits sites locaux (lavoirs, églises de villages etc) restent largement sous financée.