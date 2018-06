Lourdes: enquête après l'incendie de l'agence de La Dépêche du Midi

Une enquête a été ouverte samedi après l'incendie, volontaire selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, de l'agence de Lourdes du quotidien régional La Dépêche du Midi, a-t-on appris de source policière.

L'incendie, qui s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi, "est vraisemblablement volontaire", a déclaré cette source policière. "On a retrouvé du produit inflammable dans la boîte aux lettres qui est dans la porte d'entrée" de l'agence, a-t-on précisé.

Selon le quotidien, "les dégâts sont importants", indique-t-il sur son site internet. Sous l'effet de la chaleur, "la vitrine de l'agence, vide à cette heure de la nuit", a notamment éclaté.

Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers et ne s'est pas propagé à l'ensemble de l'immeuble situé en plein centre de Lourdes, peut-on encore lire sur le site internet.

"On commence l'enquête. Pour l'instant on a peu d'éléments, des enquêteurs de la police scientifique et technique sont sur place", a ajouté la source policière.

Cet incendie intervient un mois après des faits similaires qui ont touché l'agence de Tarbes du quotidien régional.