LR en zone de turbulences après la déroute du premier tour

Sonnés par leur défaite dimanche au premier tour de la présidentielle, contraints à un appel aux dons, Les Républicains qui jouent leur survie ont préféré une prudente position d'équilibre en appelant à ne pas voter Le Pen le 24 avril.

Au deuxième tour, "aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen", ont affirmé les ténors de LR dans une motion adoptée lundi en bureau politique, en martelant que Les Républicains "ne sont fongibles ni dans le macronisme, ni dans le lepénisme".

Adopté à une large majorité -- 13 abstentions et un contre sur un total de 130 participants -- le texte aux allures de plus petit dénominateur commun ne va toutefois pas jusqu'à appeler à voter pour Emmanuel Macron. En 2017, après la défaite de François Fillon, LR avait incité à "voter contre Marine Le Pen".

S'agaçant d'un possible procès en ambiguïté, la numéro 2 du parti Annie Genevard l'a souligné lundi: "A Emmanuel Macron de convaincre, son sort ne repose pas sur les seules épaules des Républicains".

"Notre famille politique a toujours été et reste un adversaire déterminé" du Rassemblement national, a affirmé le patron de LR Christian Jacob, qui votera lui même Emmanuel Macron.

Il rejoignait ainsi de nombreux ténors de LR, de Damien Abad à Valérie Pécresse. "Il ne faut pas tergiverser si on veut éviter Le Pen", a expliqué Xavier Bertrand. "On est sur un débat vital pour la France", a abondé Rachida Dati.

"Ce n'est ni un quittus, ni un ralliement", a toutefois prévenu Gérard Larcher.

Mais certains, parmi les modérés, jugeaient la motion trop ambiguë. "C'est la dérive de trop", a tweeté le maire de Gisors Alexandre Rassaërt qui quitte Les Républicains.

Autre démission: celle de Gil Avérous, le maire de Châteauroux, qui lâche la présidence du Comité des maires LR. "J'aurais préféré appeler clairement" à voter Macron, a-t-il regretté, car "on n'est pas dans la position de 2017, il y a un vrai risque d'élection de Marine Le Pen".

Seul à voter contre la motion, le député Guillaume Larrivé à de nouveau plaidé sur franceinfo pour "un grand mouvement d'unité pour la France" avec Emmanuel Macron.

- "Cynisme" -

D'autres en revanche, classés sur l'aile droite, appelaient à ne pas aller plus loin. "Si demain on indiquait qu'on était solubles dans le macronisme, prêts à rejoindre un parti unique, ce serait pour ceux qui vont se présenter aux élections législatives un handicap extrêmement lourd", a affirmé à l'AFP le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, qui compte voter blanc le 24 avril.

Députés et sénateurs se sont également réunis dans l'après-midi sur le sujet.

"On a beaucoup promis depuis dix ans du sang et des larmes", regrettait un député de la jeune garde LR. "Il faut tourner la page de la génération Sarkozy", a-t-il ajouté.

La défaite "n'a pas été le déchirement attendu" mais" il y aura une remise en cause sérieuse après les législatives", a affirmé à l'AFP un député avant la réunion.

Car l'enjeu est désormais pour LR de sauver leur centaine de sièges de députés. "Ce qui nous a toujours permis de survivre est notre ancrage territorial", a relevé Christian Jacob.

Rien n'est acquis, tant le parti qui a incarné la droite de gouvernement depuis des décennies semble affaibli après le revers historique de dimanche soir, leur candidate Valérie Pécresse ne totalisant que 4,8% des voix.

LR a salué lundi le "courage" de la candidate, en déplorant le "refus du débat" et le "cynisme" d'Emmanuel Macron, accusé d'avoir "orchestré et pensé cette configuration du second tour".

D'autre facteurs ont joué dans cette bérézina, du meeting raté du Zénith à la guerre en Ukraine en passant par le silence obstiné de Nicolas Sarkozy, interprété comme un soutien tacite au président sortant.

Conséquence immédiate de ce crash: le parti ne pourra se faire rembourser ses frais de campagne. Valérie Pécresse a lancé un appel aux dons lundi, en révélant être endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros.