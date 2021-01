LR regagne des adhérents après plusieurs années de baisse

Les Républicains, qui avaient vu leurs effectifs fondre depuis plusieurs années, ont réussi à regagner des adhérents l'an dernier et comptent relancer leur mouvement des jeunes, a affirmé mercredi le président du parti Christian Jacob.

Alors que LR comptait encore "215.000 militants" en 2014, il a connu ensuite "une chute assez vertigineuse" de l'ordre de "20.000 à 60.000 par an", a affirmé M. Jacob lors des vœux de son parti à la presse.

Mais, l'an dernier, "on a stabilisé la baisse et amorcé une remontée" de l'ordre de "quelques centaines" de personnes, a-t-il ajouté. LR comptait ainsi 65.381 adhérents à jour de cotisation en fin d'année, a-t-on précisé au parti.

"C'est révélateur de la perception que les Français ont des Républicains", a assuré M. Jacob, en se félicitant aussi de dons "qui repartent".

Pour alimenter cette dynamique, LR va relancer son mouvement des jeunes, a ajouté M. Jacob, qui compte s'inspirer des méthodes qu'il avait employées à la tête de la branche "jeunesse" de la FNSEA.

Un congrès numérique aura lieu les 7 et 8 février pour modifier les statuts, afin de relever de 30 à 35 ans la limite d'âge des jeunes et de doter le mouvement d'une autonomie financière et d'action.

Revenant sur le "gros travail de fond" entrepris l'an dernier, qui a permis de "remettre notre famille politique sur les rails", M. Jacob a martelé: "il n'est pas question de retomber dans cette spirale infernale qui a failli nous tuer à plusieurs reprises", celle des "trahisons" et des "divisions" qui "naissent des ambitions individuelles et des batailles d'ego".

Toujours à la recherche de son candidat pour la présidentielle, qui devrait être désigné après les régionales, LR compte en attendant poursuivre son travail programmatique avec en 2021 six conventions thématiques (numérique, alimentation et agriculture, action publique, école et jeunesse, santé, et enfin gestion de l'eau, de l'air et des déchets).

A cela s'ajoutera un "travail de fond important" sur la culture, car "il est important de reprendre l'initiative en s'inspirant de ce que nous faisons dans les villes et départements", a ajouté M. Jacob.

LR planchera également sur la pauvreté, a-t-il annoncé. Sur ce sujet il a été décidé mercredi de mettre sur pied un groupe de travail où l'équipe dirigeante réfléchira notamment au sujet d'une allocation universelle, a-t-on précisé chez LR.