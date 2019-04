Luminary, la plateforme de podcasts à 100 millions de dollars, se lance

La plateforme américaine de podcasts Luminary a été lancée mardi forte de 100 millions de dollars d'investissements, concrétisant le projet le plus ambitieux à ce jour sur ce marché jeune et porteur.

Originalité, Luminary propose deux versions de sa plateforme: l'une gratuite avec publicité, qui comprend l'essentiel du catalogue des podcasts gratuits déjà en circulation, et l'autre payante, sans publicité, à 7,99 dollars par mois, incluant 25 podcasts exclusifs - et plus de 40 à moyen terme. Un modèle similaire à celui de la plateforme Spotify pour la musique.

Parmi les podcasts exclusifs figurent des références du podcast ou des célébrités, comme l'actrice et productrice Lena Dunham ("Girls") ou l'animateur Trevor Noah ("The Daily Show").

Luminary, également disponible au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, fait ainsi le pari que l'industrie du podcast est prête à s'engager plus avant sur la voie du payant, comme la vidéo ou la musique avant elle.

Financée par des spécialistes du capital-investissement, Luminary a déjà levé 100 millions de dollars.

L'ambition du nouveau venu est claire: devenir la plateforme de référence et la destination naturelle des utilisateurs de podcasts, qu'ils soient ou non prêts à payer.

"Luminary a réalisé des investissements technologiques majeurs pour développer une application que tout le monde peut utiliser pour trouver et écouter le contenu de son choix, qu'il soit public et soutenu par la publicité ou sur notre chaîne +premium+", a déclaré Matt Sacks, co-fondateur et PDG de Luminary, cité dans un communiqué.

Les podcasts comprennent souvent de la publicité intégrée directement dans les émissions, voire lue à l'antenne par le ou les présentateurs, et qui ne peut donc pas être dissociée du programme.

En mars, Luminary avait tweeté: "les podcasts n'ont pas besoin de publicité", signalant son intention de privilégier un modèle payant et s'attirant de nombreuses critiques.

Matt Sacks s'était excusé dans une interview publiée lundi par le site The Verge.

Plusieurs podcasts, disponibles gratuitement sur d'autres plateformes, ont refusé de figurer sur le catalogue de Luminary. Comme "The Daily" du New York Times, ou les podcasts de Gimlet Media, racheté en février pour 230 millions de dollars par Spotify, qui entend désormais proposer du contenu exclusif.

Luminary n'est pas le premier à se lancer sur le créneau du payant dans un marché archi-dominé par Apple et Google, deux plateformes gratuites.

Stitcher propose déjà une formule à 4,99 dollars par mois, tout comme Wondery (5 dollars).