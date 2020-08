Lutte conte le coronavirus : "Nous avons eu une guerre des masques et maintenant nous nous trouvons dans une guerre des vaccins"

Chargement du lecteur...

Cette annonce a été faite par un acteur politique et non par un scientifique. Nous assistons ainsi à une renationalisation des questions de Santé publique. Nous avons eu une guerre des masques et maintenant nous nous trouvons dans une guerre des vaccins. Nous sommes dans des logiques d’égoïsmes nationaux. On le voit très bien également avec ces précommandes de vaccins sans aucune concertation. Les questions de santé publique depuis le XIXème siècle ont toujours été du ressort de la souveraineté nationale mais l'heure était à la coopération avant la crise du coronavirus. La santé publique est aujourd'hui la quintessence de la souveraineté nationale.On refuse de partager des informations et on ne travaille pas dans le même sens pour essayer de trouver une solution globale à un problème global et on freine les chances de succès. Et les instruments multilatéraux qui nous permettraient d'aller dans ce sens sont fragilisés. L'Organisation mondiale de la Santé, qui pourrait coordonner les efforts de recherche, en fait les frais. Donald Trump a, en effet, retiré les Etats-Unis de l'organisation onusienne.

Y a-t-il l'idée chez ces acteurs qu'être le premier à présenter un vaccin efficace constituerait un avantage géopolitique ?

On ne sait pas encore si on réussira à obtenir un vaccin efficace. La mise sur le marché est un long parcours. Mais une chose est frappante. Les 5 états, les 5 puissances, qui siègent comme membres permanents au sein du Conseil de Sécurité de l'ONU -La France, le Royaume-Uni, la Chine, les Etats-Unis et la Russie-, ont été fortement touchés par l'épidémie. Beaucoup de pays du Sud, eux, notamment en Afrique, ont montré par contre une grande capacité de résilience.



Certaines de ces cinq puissances ont donc vu leur image sur la scène internationale fortement dégradée. L'enjeu est aussi un enjeu d'image. La puissance qui pourra mettre sur la marché un vaccin sera perçue comme étant un protecteur de l'humanité. Un puissance comme la Chine a été embarrassée de voir que la pandémie, selon toute vraisemblance, soit partie de son territoire. Le pouvoir chinois a donc décrété que le vaccin constituait "un bien public de l'humanité" pour redorer son image.



La Russie, de son côté, est une puissance déficitaire face aux Etats-Unis, la Chine et même l'Europe. Et montrer que l'on peut mettre sur le marché un vaccin constitue pour Moscou une volonté de faire partie de ces grandes puissances.



On assiste donc à une course aux vaccins comme à la course aux étoiles pendant la Guerre froide ?



C'est la même logique de concurence entre puissances mais l'enjeu est bien plus important car cette épidémie, contrairement à l'ambition d'envoyer un homme sur la Lune, est un problème qui touche l’humanité dans son ensemble. L'enjeu sanitaire est bien plus important. Et ces acteurs internationaux franchissent les feux rouges. Ils refusent le multilatéralisme. Et aujourd'hui paradoxalement, on espère qu'un leader, qu'un acteur devienne hégémonique et puisse se démarquer et trouver ce vaccin.