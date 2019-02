Lutte contre l'illettrisme: Thierry Lepaon (ex-CGT) va quitter ses fonctions

L'ancien leader syndical de la CGT Thierry Lepaon va quitter sa fonction à la tête de l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), dont l'organisation va être "revue", a-t-on appris mardi soir auprès de Matignon.

"Concernant Thierry Lepaon, une mission lui sera confiée dans les semaines à venir", a précisé le cabinet d'Édouard Philippe.

Matignon n'a pas précisé cette nouvelle mission, indiquant simplement qu'elle ne serait pas liée à la lutte contre l'illettrisme.

Le cabinet du Premier ministre a par ailleurs confirmé la prochaine disparition de la délégation interministérielle à la langue française pour la cohésion sociale (DILFCS), qu'avait révélée RTL lundi soir.

Cette délégation, que dirigeait également M. Lepaon, sera intégrée à l'ANLCI dans le cadre d'une "réorganisation".

"Il s'agit d'un regroupement des services", afin "de mieux organiser la lutte contre l'illettrisme aujourd'hui dispersée entre plusieurs instances mal coordonnées entre elles", a commenté Matignon. "L'agence nationale de lutte contre l'illettrisme, dont l'organisation va être revue, a vocation à regrouper les services", a-t-on précisé de même source.

Thierry Lepaon, qui apparaissait encore comme président de l'ANCLI sur le site internet de l'agence lundi soir, n'y figurait plus mardi soir, a constaté l'AFP.

En janvier 2015, l'ancien syndicaliste de Moulinex avait quitté son poste de secrétaire général de la CGT, qu'il occupait depuis 2013, à la suite d'une affaire de travaux dispendieux concernant son bureau et son appartement de fonction. Il avait finalement été blanchi par le syndicat un an plus tard.

En 2016, il avait été chargé par le Premier ministre Manuel Valls de "préfigurer" une future "Agence de la langue française pour la cohésion sociale".

Si la lutte contre l'illettrisme est un sujet sur lequel M. Lepaon s'est investi depuis de nombreuses années, la nomination avait alimenté les critiques en "recasage" d'ex-leader syndical.

En février 2017, à la fin du quinquennat Hollande, M. Lepaon avait ensuite été nommé président de l'ANLCI et délégué interministériel rattaché à Matignon, chargé de coordonner les divers organes et ministères chargés de la lutte contre l'illettrisme.

Le nom de son ou de sa remplaçante n'a pas été annoncé.

Selon les estimations officielles de l'ANLCI, 7% des Français âgés de 18 à 65 ans sont en situation d'illettrisme, soit 2,5 millions de personnes, bien qu'ayant été scolarisés en France. La moitié d'entre elles occupent un emploi.