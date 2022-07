Luxe et services VIP: le Printemps prépare son ouverture au Qatar

Le Printemps Doha, premier magasin du groupe français à l'étranger, ouvre cet automne au Qatar, avec un an de retard et le défi de s'imposer dans une région prometteuse mais concurrentielle.

L'enseigne s'installe dans le centre historique rénové de la capitale, au coeur d'un complexe flambant neuf comprenant un hôtel 5 étoiles et un parc d'attractions.

Sa superficie de 40.000 m2 sur trois étages en fait le deuxième plus grand magasin du groupe, après le vaisseau amiral du boulevard Haussmann à Paris.

Annoncée en mai 2019, cette ouverture s'inscrivait dans une stratégie d'expansion prévoyant l'ouverture de cinq à dix magasins à l'étranger d'ici 2030.

Et quelle meilleure destination pour débuter que Doha, pour un groupe racheté en 2013 par un fonds d'investissement détenu par des qataris ?

Sans parler de la Coupe du monde de football, du 21 novembre au 18 décembre, qui braque les projecteurs sur le pays.

Mais la crise du Covid-19 a privé le Printemps de sa clientèle étrangère et la marque, qui a fermé trois magasins en France, a dû revoir sa stratégie à l'étranger.

Néanmoins, comme pour les Galeries Lafayette déjà implantées au Qatar, "une expansion internationale ne semble pas hors de propos", estime Selvane Mohandas du Ménil, de l'Association internationale des grands magasins, l'IADS.

"La France et Paris sont des marques ultra-reconnues (et) le Qatar l'un des marchés où la croissance est la plus prometteuse en terme de consommation des produits de luxe", remarque-t-il. Y ouvrir un magasin, "c'est une façon de capturer la clientèle où elle se trouve".

- "Environnement 5 étoiles" -

Le Printemps Doha cible une clientèle locale et régionale au fort pouvoir d'achat et à 70% féminine, indique son directeur Thierry Prevost.

Pour se différencier des nombreux centres commerciaux concurrents au Qatar et dans le Golfe, l'enseigne mise sur sa taille et sur "une offre mode premium et luxe très diversifiée", avec 500 marques, dont plus de 150 en exclusivité et des créateurs locaux.

Avec 500 employés, le Printemps Doha misera aussi sur les secteurs maison, enfant et beauté, ce dernier pouvant représenter jusqu'à la moitié du chiffre d'affaires au Moyen-Orient contre 10 à 15% en Europe. S'y ajoutent un spa et quatorze restaurants.

L'offre de services sera également très développée, du "personal shopper" à la possibilité de commander à Paris, en passant par un espace pour des événements privés.

"Plus on monte en gamme, plus il y a un service personnalisé, et on s'adresse déjà à des clients qui ont l'habitude de vivre dans un environnement 5 étoiles", précise Thierry Prevost.

Le projet d'ouverture d'un autre magasin à Milan a été abandonné. Le groupe étudie désormais "les opportunités de développement à l'international qui s'offrent à (lui) dans le contexte de reprise suite à la pandémie", indique son PDG Jean-Marc Bellaiche.