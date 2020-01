Lyon: Castaner rend hommage au policier percuté et tué par un fourgon

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a rendu hommage lundi soir à Lyon au policier décédé quelques heures plus tôt des suites de ses blessures après avoir été percuté volontairement par un fourgon ce weekend.

Intervenant brièvement devant la presse à la Direction de la sûreté départementale, M. Castaner a exprimé aux collègues de la victime "le soutien du ministère de l'Intérieur et, au delà, celui des Français, touchés par le décès d'un homme engagé pour leur sécurité au quotidien".

Le policier décédé était "un exemple de joie de vivre, de bonne humeur et d'engagement", a-t-il ajouté avant d'aller rejoindre la famille de la victime.

Le ministre, accompagné notamment du préfet du Rhône Pascal Mailhos, avait auparavant rencontré les collègues du fonctionnaire de police âgé de 45 ans, décédé lundi à 16H35, qui appartenait au Groupe d'appui opérationnel (GAO) à la Sûreté départementale du Rhône.

Ce groupe intervient lors d'interpellations délicates et dangereuses.

Vers 02H00 du matin dans la nuit de vendredi à samedi, Franck L. était en intervention à Bron, dans la banlieue lyonnaise, pour interpeller des individus suspectés d’être impliqués dans une affaire de vols aggravés en bande organisée. Il avait alors été volontairement fauché par le conducteur d'un fourgon, l'un des deux véhicules ciblés par les policiers, et très grièvement blessé.

Les investigations se poursuivent activement pour en retrouver le conducteur. Celui de l'autre véhicule a été interpellé et placé en garde à vue.

Le parquet de Lyon a indiqué lundi que les faits avaient été requalifiés après la mort du policier en "homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique".

"Avec tristesse, j'ai appris le décès du gardien de la paix percuté à Bron. Avec gravité, j'exprime ma solidarité à sa famille et à ses collègues", a réagi lundi soir sur Twitter le Premier ministre Edouard Philippe.

"Avec force, j'affirme ma détermination à protéger ceux qui nous protègent et à traduire devant la justice ceux qui s'en prennent à eux", a-t-il ajouté.

"La mort de Franck, notre collègue délibérément fauché par des malfrats qu’il tentait d’interpeller à Bron, est une horreur. La justice passera, certes, sans pour autant le rendre à sa famille. Cette violence banalisée contre les policiers est insupportable", avait relevé un peu plus tôt dans un tweet le directeur général de la police nationale (DGPN), Eric Morvan.

Le maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a pour sa part adressé ses "plus sincères condoléances" à la famille et aux collègues du policier. "J’espère que les auteurs de ce crime seront rapidement appréhendés", a-t-il ajouté sur Twitter.

Le syndicat Alternative Police a de son côté fait part dans un communiqué de sa "grande tristesse mais aussi (de sa) terrible colère".

Les syndicats Alliance et Unsa-police ont également appelé à des rassemblements "silencieux" et "sans prise de parole" mardi devant les sites de la police nationale en réaction au décès de leur collègue.

En 2018, 11 policiers sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions, quatre lors d'opérations, sept pendant leurs heures de travail mais en dehors de missions opérationnelles, selon les derniers chiffres disponibles de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ). Un bilan plus lourd qu'en 2017, où quatre fonctionnaires avaient perdu la vie.