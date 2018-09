M6 tente de se relancer avec une flopée de nouvelles émissions

M6 tente de redynamiser ses audiences à la rentrée avec une longue série de nouveaux magazines et émissions, des matchs de foot et l'arrivée de nouvelles recrues comme Julien Courbet, Garou ou Baptiste Mathon, présentées à sa conférence de rentrée.

La petite chaîne qui montait depuis des années a vu ses audiences tousser depuis la rentrée précédente, chutant de 0,6 point à 9,2% sur l'ensemble de la saison 2017-2018, de septembre à juin.

Pour rebondir, la chaîne de RTL a confié "Capital" à une des stars du groupe, Julien Courbet, mais aussi une série de portraits, "Amazing", au jeune journaliste Baptiste Mathon, passé par France 2. La chaîne a aussi retrouvé Marianne James et recruté l'humoriste canadien Sugar Sammy pour le jury de "La France a un incroyable talent".

Outre ses succès "L'amour est dans le pré", "Top Chef" et l'émission immobilière de Stéphane Plaza, M6 mise sur un grand télécrochet présenté par Eric Antoine, "Together: tous avec moi". Cent personnages du monde de la musique, chapeautés par le chanteur Garou, y choisissent de se lever - ou pas - et de chanter avec les candidats qui se présentent sur scène.

En cette rentrée, M6 renouvelle aussi son offre de magazines: l'émission "Contre-enquête" raconte les grands événements qui ont fait la Une, "Welcome" perce les secrets d'une communauté, et David Ginola présente dans "French in the city” des villes du monde à travers les yeux d'expatriés français.

Du côté des fictions françaises, M6 ausculte les familles avec le drame "Papa ou maman", où un couple qui divorce doit gérer la garde alternée de ses trois enfants et "La faute", où une mère débordée, jouée par Valérie Karsenti, se fait kidnapper la fille d'une amie qu'elle avait oublié d'aller chercher.

Dans "Un avion sans elle", adapté du best-seller de Michel Bussi, avec Bruno Solo et Anne Consigny, une jeune femme recherche son identité, déchirée entre deux familles.

Nicolas de Tavernost, le président du directoire du groupe M6, a assuré que celui-ci avait "pour ambition de devenir un acteur important de la fiction française".

M6 se renforce aussi dans le foot en diffusant à partir de cette année les matches de l'équipe de France féminine et la moitié des matches de l'équipe masculine, avec dès ce dimanche un France - Pays-Bas comptant pour la Ligue des Nations.

Les chaînes du groupe sur la TNT, W9 et 6Ter, ont vu au contraire leurs audiences et revenus publicitaires progresser la saison dernière. W9 reste sur ses fondamentaux avec ses séries, téléréalités et soirées musicales, avec quelques matches de la Ligue des nations en bonus.

6Ter a recruté l'ex-Miss France Elodie Gossuin pour une émission sur les "Familles extraordinaires" et une autre sur "Les vacances des Français". Du côté des chaines payantes, Teva a recruté une autre ex-Miss France, Laury Thileman, pour une émission sur le bien-être, tandis que Paris Première propose une nouvelle émission de débat animée par Yann Moix.