MacKenzie Scott, ex-femme de Jeff Bezos, donne 436 millions de dollars à une ONG d'aide aux mal-logés

La philanthrope américaine MacKenzie Scott, ex-femme du multimilliardaire et ancien patron d'Amazon Jeff Bezos, a fait don de 436 millions de dollars à l'ONG Habitat for Humanity, qui construit des maisons pour les mal-logés, a annoncé mardi l'organisation.

Habitat for Humanity a précisé que 25 millions de dollars seraient destinés à des programmes qu'elle déploie dans l'ensemble des Etats-Unis pour aider les plus démunis à obtenir un logement décent et que les 411 millions restants iraient à 84 filiales réparties dans différents Etats.

L'argent obtenu servira également à soutenir le travail de l'ONG à travers le monde, notamment l'aide aux réfugiés ukrainiens ayant fui leur pays après l'invasion de la Russie.

"Grâce à cette donation, Habitat est bien positionné pour défendre efficacement les changements systémiques et sociétaux nécessaires pour améliorer l'accès équitable à un logement à des prix abordables", a déclaré le président de Habitat Jonathan Reckford, cité dans un communiqué.

Mme Scott, dont la fortune est évaluée à 49,3 milliards de dollars par le magazine Forbes, s'est engagée à reverser au moins la moitié de sa richesse à des oeuvres caritatives.

Elle a déjà rendu publics des dons à plusieurs centaines d'associations qui oeuvrent dans des domaines variés (banques alimentaires, services financiers et de crédit pour les communautés défavorisées, groupes juridiques luttant contre les discriminations).

Une grande partie de la fortune de Mme Scott, 51 ans, provient des retombées économiques de son divorce avec Jeff Bezos, finalisé en juillet 2019 et qui lui avait permis de toucher à l'époque l'équivalent de 38 milliards de dollars en actions Amazon.

Leur valeur a nettement augmenté avec l'envolée du titre du géant du commerce en ligne à Wall Street.

En décembre dernier, Mme Scott, qui est également romancière, avait indiqué dans un billet de blog qu'elle allait cesser de communiquer les montants de ses donations, préférant laisser les bénéficiaires le faire s'ils le souhaitent.

La semaine dernière, le mouvement de jeunesse Boys and Girls Clubs of America avait ainsi annoncé avoir reçu 281 millions de dollars de la part de Mme Scott.