Macron, Bern et le Loto au secours du patrimoine en péril

Emmanuel Macron, Stéphane Bern et le Loto ont lancé jeudi la mobilisation pour sauver des centaines de monuments historiques en péril aux quatre coins de toute la France.

"Le patrimoine, c'est un engagement national" pour "défendre l'identité de nos territoires", a déclaré le président qui a débuté cette journée d'engagement en visitant le château de Voltaire, tout juste remis à neuf, dans le petit village de Ferney-Voltaire (Ain) près de la frontière franco-suisse.

Le président a ensuite rassemblé à l'Elysée, en fin de journée, près de 500 acteurs du patrimoine, dont les porteurs des 269 projets sélectionnés par la mission menée par Stéphane Bern sur le patrimoine en péril.

"Nous nous mettons en ordre de bataille pour cette croisade pour le patrimoine", a annoncé l'animateur avant cette réunion, qui se terminera par une prise de parole de M. Macron.

"Je suis désespéré de voir l'état dans lequel un grand nombre de bâtiments sont laissés à l'abandon", notamment faute de moyens, a-t-il ajouté. "C'est la ruralité" qui est en jeu "car 50% du patrimoine est dans des communes de moins de 2.000 habitants".

L'objectif est de susciter une grande mobilisation populaire autour d'une loterie et d'un jeu de grattage qui seront lancés à la rentrée pour financer la rénovation de ces monuments.

"Nous avons besoin d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort", a justifié Emmanuel Macron à Ferney-Voltaire. "Si les gens y croient, on va mobiliser de l'argent privé" car "je n'ai pas envie d'augmenter vos impôts et la dette de vos enfants", a-t-il expliqué aux habitants venus accueillir.

De plus, ces initiatives vont "créer de l'emploi et de l'activité", notamment "dans les métiers d'art, la restauration, l'hôtellerie...", selon le président, son épouse Brigitte à ses côtés.

- Jackpot -

Ce Loto sera réalisé le 14 septembre, veille du week-end des Journées du patrimoine, et doté d'un jackpot de 13 millions d'euros, équivalent à celui d'un tirage exceptionnel du vendredi 13.

Le jeu à gratter "patrimoine" lancé le 3 septembre sera, lui, doté d'un gain maximum d'1,5 million d'euros, un montant inédit pour ce type de jeu.

Ces gains "exceptionnels" seront au service de la "grande cause" du patrimoine, a affirmé à l'AFP la PDG de la Française des Jeux Stéphane Pallez.

Pour le jeu à gratter, 12 millions de tickets grand format seront ornés de 13 des 18 principaux monuments choisis par la mission "Patrimoine en péril", et vendus 15 euros pièce, "ce qui permet de proposer des gains exceptionnels".

La FDJ attend de ces jeux des recettes de 15 à 20 millions d'euros, qui seront affectés à un fonds spécifique baptisé "Patrimoine en péril".

"Ces 15 millions d'euros sont une goutte d'eau", a précisé Stéphane Bern, mais "ils donnent le sentiment aux Français que le patrimoine appartient à chacun d'entre eux" et cela "va leur donner envie de se mobiliser".

Selon la ministre de la Culture Françoise Nyssen, le quart des monuments protégés sont en mauvais état et 5%, soit environ 2.000, en péril.

"Sur les 44.000 monuments inscrits ou classés, 6.000 bénéficient chaque année d'opérations de restauration. Le budget consacré au patrimoine, 326 millions d'euros, a été augmenté de 5% et sanctuarisé sur le quinquennat". Un montant complété par un fonds d'aide de 15 millions d'euros pour les petites communes. "Le loto et le grattage viennent en complément", selon Mme Nyssen.

Les 18 monuments prioritaires reflètent différentes facettes du patrimoine: religieux, industriel, architectural, monumental. Parmi eux, la maison de Pierre Loti, le Fort Cigogne de Fouesnant, la Maison rouge de Saint-Louis de La Réunion, l'hôtel de Polignac à Condom (Gers), la maison d'Aimé Césaire à Fort-de-France (Martinique), la Rotonde Montabon (Sarthe) ou la villa Viardot à Bougival (Yvelines)...

"Voltaire aurait été heureux de voir le château retrouver cette forme", a commenté Emmanuel Macron en visitant longuement les pièces de la grande bâtisse, notamment la chambre du philosophe, "un esprit libre dans un temps où la religion servait à justifier le pire et aussi la tyrannie du politique", a-t-il remarqué.

leb-sva-mig-jri/chr/mpf