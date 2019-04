Macron et VGE à une messe en hommage à Pompidou, mort il y a 45 ans

Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing ont assisté mardi à une messe à Paris en l'honneur de leur prédécesseur Georges Pompidou, mort il y a 45 ans, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le chef de l'État était accompagné de son épouse, Brigitte Macron, pour cette cérémonie qui marquait également le cinquantième anniversaire de l'accession de Georges Pompidou à l'Élysée, en juin 1969.

De nombreuses personnalités politiques étaient présentes en l'église Saint-Louis-en-l'île, dans le 4e arrondissement. Parmi elles le Défenseur des droits, Jacques Toubon, les anciens ministres Hervé Gaymard et Olivier Stirn, les anciens secrétaires d'Etat Alain Marleix et Pierre Lelong, les vice-présidents de l'Assemblée nationale Hugues Renson et Marc Le Fur ainsi que le député Pacôme Rupin.

Le fils de Georges Pompidou, Alain Pompidou, était également présent à cette messe célébrée par le père Olivier de Cagny et qui a lieu tous les ans depuis la mort de Georges Pompidou, le 2 avril 1974.

Les obsèques de l'ancien chef de l'État s'étaient déroulées dans cette même église.

L'usage veut que tous les présidents de la République se rendent au moins une fois à l'une de ces célébrations durant leur mandat.