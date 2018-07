Macron "ne réussit pas tout" mais affirme sa "volonté sans faille"

Emmanuel Macron a débuté lundi son deuxième discours devant le Congrès en affirmant sa "volonté sans faille" à "mener les transformations nécessaires" pour la France, même s'il reconnaît ne "pas tout" réussir.

"Il y a une chose que tout président de la République sait : il sait qu'il ne peut pas tout, il sait qu'il ne réussira pas tout. Et je vous le confirme, je sais que je ne peux pas tout, je sais que je ne réussis pas tout", a déclaré le chef de l'Etat en préambule de son allocution.

Mais, a-t-il ajouté, "mon devoir est de ne jamais m'y résoudre et de mener inlassablement ce combat", a-t-il ajouté devant quelque 900 parlementaires rassemblés sous les ors de l'hémicycle du château de Versailles.

Ce discours était très attendu alors que se succèdent les sondages défavorables pour l'exécutif, 14 mois après la victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle.

"Je n'ai rien oublié des peurs, des colères accumulées pendant des années qui ont conduit notre pays à ce choix. Elles ne disparaissent pas en un jour, elles n'ont pas disparu en une année", a reconnu M. Macron.

Tenant compte du boycott de son discours par une partie des élus d'opposition qui ont dénoncé un acte "monarchique", le président a annoncé que le gouvernement allait déposer un amendement au projet de loi constitutionnelle pour permettre au chef de l'Etat d'écouter les parlementaires et leur répondre lors des Congrès.

Cette révision constitutionnelle sera examinée à partir de mardi en première lecture par l'Assemblée nationale.

- "Choix courageux" -

Rappelant les "chantiers d'une ampleur jamais vue" engagés depuis un an, Emmanuel Macron a cherché à combattre l'image de "président des riches" dont l'affublent ses opposants, de droite comme de gauche. "Je n'aime ni les castes, ni les rentes, ni les privilèges", a-t-il dit, en assumant la logique de la "voie française, qui vise à "conjuguer en même temps le progrès économique et le progrès social".

"Une politique pour les entreprises, ce n'est pas une politique pour les riches. C'est une politique pour toute la nation, une politique pour l'emploi, une politique pour les services publics" et "pour ceux qui restent en marge", a-t-il insisté.

Selon un récent sondage Odoxa pour Le Figaro et franceinfo, moins du tiers des Français estiment la politique du président "juste" (29%).

Emmanuel Macron a par ailleurs promis "des choix forts et courageux" pour engager la baisse des dépenses publiques. Ils seront annoncés "dans les prochaines semaines" par le Premier ministre Edouard Philippe.

"Il ne saurait y avoir de baisse de la fiscalité ou de développement de l'investissement sans un ralentissement de la hausse continue de nos dépenses", a-t-il justifié. "Tout le monde souhaite la baisse des impôts (...) mais nul ne veut jamais les assumer lorsqu'elles son décidées", selon lui.

- "Suffisance" -

Avant le discours, le chef de l'Etat a déjeuné avec les responsables des groupes parlementaires ayant accepté son invitation, sans LR, PS, PCF et LFI.

Pour le chef de file des députés LR Christian Jacob, Emmanuel Macron est "d'une suffisance totale", et il faut attendre "un discours long sur +ma vie, mon oeuvre+". Quelques députés LR ont décidé de ne pas s'asseoir à Versailles, comme Julien Dive et Pierre Cordier, critiques d'une "+rencontre+ surfaite, inutile et très coûteuse".

Jouant du symbole, les parlementaires communistes se sont rassemblés devant la salle du Jeu de Paume, haut lieu de la Révolution française, pour "prêter" serment contre la "monarchie présidentielle". Ils se sont ensuite rendus au château, distant de quelques centaines de mètres.

Le boycott est en revanche total de la part des députés de la France insoumise, remontés contre la "fausse solennité" de ce discours. A la place, ils ont lancé une "manifestation en ligne", avec le mot-dièse "MacronMonarc", sur les réseaux sociaux.

Ce boycott est "profondément choquant", a dénoncé le député LREM Laurent Saint-Martin sur LCP. "On savait que les Insoumis n’étaient pas républicains ou en tout cas pas dignes de la Vème" et les députés LR séchant le Congrès "ne peuvent plus s’appeler Républicains", a-t-il estimé.

Marine Le Pen s'est déplacée à Versailles pour écouter "ce que le président va dire pour justifier la politique (...) qui frappe les plus faibles dans notre pays".

Lors de sa première intervention devant le Congrès, le 3 juillet 2017, pour un coût avoisinant les 300.000 euros, le chef de l'Etat avait annoncé vouloir en faire un rendez-vous annuel. Il s'agissait alors d'une rupture avec la rareté organisée de la parole présidentielle, qui n'a plus cours même si M. Macron ne prévoit toujours pas d'intervention le 14-Juillet.