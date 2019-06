Macron rencontre des chômeurs et des équipes de Pôle Emploi dans les quartiers Nord de Marseille

Emmanuel Macron, à Marseille lundi pour le sommet méditerranéen "des deux rives", a fait un crochet dans la matinée par un Pôle Emploi des quartiers Nord, pour rencontrer en comité restreint chômeurs et agents, a-t-on appris auprès de l'Elysée.

Le président s'est rendu dans cette agence Pôle Emploi "pour échanger librement avec des bénéficiaires" et des agents "sur la problématique de l'emploi", a précisé l'Elysée.

Il doit ensuite participer à la mi-journée à la séance de clôture du sommet qui rassemble ministres et représentants de la société civile de dix pays de la Méditerranée occidentale. Il aura ensuite un déjeuner commun, au Palais du Pharo, qui domine le Vieux Port.

L'ambition de cette réunion internationale est d'"exprimer une envie de Méditerranée" et de "lancer une dynamique" de coopération entre ces pays autour de projets concrets sur la jeunesse, le développement durable ou le numérique, avait indiqué vendredi l'Elysée.

Le sommet rassemble les pays du groupe "5 plus 5": cinq pays d'Afrique du Nord (Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye) et cinq pays d'Europe occidentale (Portugal, Espagne, France, Italie et Malte), représentés par leur ministre des Affaires étrangères ou un secrétaire d'Etat.

Le déjeuner pourrait également être l'occasion pour certains acteurs marseillais d'aborder le sujet des municipales, alors que la stratégie d'En Marche pour ce scrutin dans la deuxième ville de France doit être tranchée en haut lieu.

Plusieurs acteurs-clé, présents à divers titres, partageront en effet ce déjeuner : le maire de la ville Jean-Claude Gaudin, la présidente LR du département et de la métropole Martine Vassal, qui a appelé à une alliance LR-LREM, le président LR de la région Paca Renaud Muselier, l'universitaire Jean-Philippe Agresti, potentiel candidat de la majorité présidentielle, la députée LREM Alexandra Louis, qui s'oppose comme les militants En Marche de Marseille à toute alliance avec la droite au premier tour, ou encore la sénatrice PS Samia Ghali...

Selon les entourages de plusieurs d'entre eux, les participants devaient parler coopération en Méditerranée, même si certains n'excluent pas des apartés sur les enjeux municipaux.