Macron s'affiche en chef de la majorité contre "les extrêmes"

Emmanuel Macron a dramatisé jeudi les enjeux des législatives en se présentant comme le seul à pouvoir faire rempart aux "extrêmes" de gauche et de droite qui, en cas de victoire, "ajouteraient au désordre mondial un désordre français".

Dans le cadre champêtre de Puycelsi, pittoresque village de 450 habitants du nord du Tarn, le chef de l'Etat a durci son discours à trois jours du premier tour.

Sans détours, il s'est affiché en chef de la majorité en lançant un appel direct aux électeurs: "dès le 12 juin, faisons en conscience le choix solide de la clarté républicaine sans concession".

Et de les exhorter à donner "une majorité forte et claire" aux candidats Ensemble! (LREM, Modem, Horizons et Agir), que les sondages mettent au coude à coude avec ceux de l'alliance de gauche Nupes autour de Jean-Luc Mélenchon, loin devant ceux du Rassemblement National de Marine Le Pen.

Sans les citer, il renvoie dos à dos ces deux forces qu'il qualifie d'"extrémistes", auxquelles il se dit persuadé que les Français, "peuple courageux", ne "céderont rien".

"Ce que propose l'extrême droite comme l'extrême gauche, c'est de revenir sur tout ce qui a permis à la France d'être plus forte et de tenir face aux crises passées, (...) en étant souvent contre tout", dénonce-t-il.

Car, selon lui, "faire le choix de tourner le dos à la mondialisation, d'expliquer que le repli nationaliste serait une solution ou faire le choix d'interdire et de remettre en cause la liberté d'entreprendre ou d'innover dans notre pays, dans un projet qui est fait essentiellement d'interdiction et de taxation, c'est faire le choix de nous affaiblir".

- "Dès cet été" -

A contrario, Emmanuel Macron a appelé les Français à "suivre la voie de la cohérence, de la compétence et de la confiance" plutôt que celle de "la posture, de la désinvolture et de l'aventure".

Défendant son programme de la présidentielle, il a érigé comme "l'urgence" la lutte contre l'inflation, considérée comme le problème N°1 par les électeurs selon les sondages.

Pour cela, "dès cet été, il faut pouvoir enclencher quelques chantiers d'envergure", dont celui du projet de loi "pouvoir d'achat", qui devrait être présenté en conseil des ministres après le second tour du 19 juin, selon lui.

Alors qu'il est parfois accusé d'immobilisme depuis sa réélection, il souhaite également que soient lancés dès cet été "le chantier de la retraite" et "les grands projets de planification écologique", autres priorités du second quinquennat.

Sur tous ces dossiers, il a dénoncé les promesses des listes adverses car "il n'y a pas d'argent magique", mettant en garde contre un financement par "des impôts cachés ou par une dette qui fragilisera encore davantage" le pays.

Il a également accusé Nupes et le RN d'"ajouter de la crise à la crise" en voulant "revenir sur les alliances qui comme l'Otan assurent la sécurité collective et protègent les peuples" au moment "où je parle avec la Russie qui massacre les civils en Ukraine".

Moins virulent que la veille, Jean-Luc Mélenchon a toutefois tenu à répondre à Emmanuel Macron, estimant que "le rôle du chef de l'Etat n'est pas de venir à la rescousse du radeau de la Méduse". Et pour lui, "C'est extrêmement grave d'accuser ses opposants de fragiliser l'unité du pays".

Consacré à la sécurité en milieu rural avec une visite de gendarmerie, le déplacement du Tarn était la dernière étape d'Emmanuel Macron avant le premier tour, après celles de Cherbourg sur les urgences, Marseille sur l'école ou Clichy-sous-Bois mercredi sur la jeunesse dans les quartiers populaires.

A plusieurs reprises, il a appelé les ministres à battre le terrain, à l'image de la Première ministre Elisabeth Borne, présente jeudi dans les Côtes-d'Armor, la Manche et le Calvados, où elle est candidate.

L'enjeu est, pour lui, de s'assurer une majorité absolue à l'Assemblée nationale, alors que les derniers sondages placent Nupes légèrement devant les macronistes, avec 28% des intentions de vote contre 27% selon une étude Ipsos Sopra Steria pour FranceTV et Radio France.