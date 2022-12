Macron salue les efforts de Benoît XVI "pour un monde plus fraternel"

Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à Benoît XVI en saluant les efforts de l'ancien pape, décédé samedi, en faveur d'un "monde plus fraternel".

"Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel", a tweeté le chef de l'Etat.

Le pape émérite Benoît XVI -né Joseph Ratzinger-, dont la renonciation en 2013 avait pris le monde entier par surprise, s'est éteint samedi à 95 ans dans le monastère des jardins du Vatican où il s'était retiré.

Emmanuel Macron, qui à l'instar de ses prédécesseurs entretient un dialogue régulier avec les principales religions implantées en France, avait été reçu le 25 octobre au Vatican par le pape François, pour la troisième fois depuis qu'il a accédé à l'Elysée en 2017. L'entretien avait en grande partie été consacré à la guerre en Ukraine.

Il s'était également entretenu de la fin de vie avec le successeur de Benoît XVI, farouchement opposé à l'euthanasie.

Emmanuel Macron, qui envisage de faire de la fin de vie la grande réforme sociétale de son second quinquennat, a assuré ne pas vouloir "préempter le débat", qu'il a jugé "parfois simplifié".

En 2018, il s'était rendu à Rome pour recevoir son titre de chanoine d'honneur de la basilique Saint-Jean-de-Latran, qui est la cathédrale de l'évêque de Rome, donc du pape.

Cette distinction symbolique revient automatiquement au chef de l'Etat français, tradition qui remonte au roi Henri IV, même si le gaulliste Georges Pompidou et les socialistes François Mitterrand et François Hollande ne sont pas venus en prendre possession.

La même année, il avait prononcé un discours remarqué au collège des Bernardins, à Paris, à l'invitation de la Conférence des évêques de France (CEF). Il avait alors déclaré vouloir "réparer" le "lien" entre l'Église et l'Etat, "abîmé" notamment depuis l'adoption du mariage homosexuel en 2013, et avait appelé les catholiques à s'investir dans la chose publique.

La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, qui a été la candidate de la droite à la présidentielle de 2022, a de son côté salué en Benoît XVI "une figure marquante de l'Église pour sa grande culture théologique", et a salué "son combat pour la paix dans le monde et son courage."