Madagascar: le cyclone Belna fait au moins 2 morts

Le passage lundi du cyclone tropical Belna sur le nord-ouest de l'île de Madagascar a causé la mort d'au moins deux personnes et fait plus de 1.700 sinistrés, selon le tout premier bilan annoncé par les autorités locales.

Les principaux dégâts ont été recensés à Soalala, où la digue qui protégeait la ville de la mer a rompu, a précisé un responsable du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), le colonel Elack Andriakaja.

"Il y a deux morts après l'effondrement de la digue. Un enfant et une personne âgée qui n'ont pas pu se sauver", a précisé M. Andriakaja devant la presse.

Trois autres personnes ont été portées disparues, selon l'officier.

De nombreux toits de Soalala ont été arrachés par les vents violents, chronométrés jusqu'à 180 km/h, qui ont accompagné le passage lundi après-midi du cyclone. Au total, quelque 1.300 habitants de la ville ont dû être déplacés.

"Le danger n'est pas encore écarté concernant les inondations", a insisté le colonel Andriakaja. "Demain matin (mercredi), un bateau va être mobilisé pour apporter des vivres", a-t-il ajouté, précisant que l'accès à la région restait compliqué, aussi bien par la route que par les airs.

Les autorités avaient placé en alerte rouge toute la région menacée par le cyclone Belna, auparavant passé au large de l'île française de Mayotte puis de l'archipel des Comores.

Madagascar, un des pays les plus pauvres au monde, est la cible régulière de cyclones ou autres tempêtes tropicales.

En 2018, le cyclone Ava y avait fait 51 morts et 22 disparus en janvier et la tempête tropicale Eliakim 20 morts et près de 19.000 sinistrés deux mois plus tard.