Madrid: ça passe pour Alcaraz, Ruud éliminé d'emblée

L'Espagnol Carlos Alcaraz, deuxième joueur mondial et tenant du titre au Masters 1000 de Madrid, a été malmené vendredi pour son entrée en lice dans le tournoi par le Finlandais et 41e mondial Emil Ruusuvuori, mais a fini par l'emporter en trois sets 2-6, 6-4, 6-2.

L'ocre de Madrid, qui lui avait tant souri la saison passée, lui a cette fois procuré des sueurs froides: le jeune phénomène de Murcie a perdu le premier set, victime du déchet dans son jeu, et a continué à souffrir de ses imprécisions jusqu'au milieu du deuxième set, où il a enfin fini par breaker le Finlandais à 4-3.

Le service de Ruusuvuori a posé des difficultés à l'Espagnol de 19 ans, mais un coup droit dévastateur lui a donné l'avantage 5-3 dans le troisième set et a réveillé le public, qui a entonné des chants "Si se puede !" ("Oui, c'est possible !", en espagnol).

"Très heureux de m'être sorti d'un match comme ça devant ce public", a réagi Alcaraz après son match, en soulignant l'importance d'un passing qui a renversé la tendance au deuxième set.

"Ça a été de la chance, on va dire ça (rires). Lui est monté au filet, et je ne pouvais faire que ça, c'était mon seul et unique recours. Par chance, c'est passé. Et à partir de là, j'ai pris confiance, il a fallu se montrer patient, mais j'ai commencé à monter en gamme", a résumé le prodige.

Alcaraz, vainqueur du tournoi ATP 250 de Barcelone dimanche, affrontera au troisième tour le Bulgare Grigor Dimitrov (32e mondial), qui est venu à bout du Français Grégoire Barrère (56e mondial) dans la difficulté 7-6 (8/6), 7-6 (7/2).

- Ruud éliminé -

De son côté, le Norvégien Casper Ruud, 4e mondial et tête de série N.3 à Madrid, a été éliminé sèchement dès son entrée en lice au deuxième tour du tournoi par le jeune Italien Matteo Arnaldi (105e mondial) 6-3, 6-4.

Arnaldi, 22 ans et issu des qualifications, affrontera au troisième tour l'Espagnol Jaume Munar (88e mondial), qualifié après l'abandon du vétéran néerlandais Tallon Griekspoor après le premier set.

"La balle rebondit tellement haut ! Je n'aimais pas cela au début, j'ai dû batailler pour m'y faire. Mais aujourd'hui (vendredi, NDLR), je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause du stade, peut-être à cause de la pression qui pesait sur lui, j'ai joué le meilleur match de ma vie", a réagi le jeune Italien après son match, comblé.

Le Russe Andrey Rublev, 6e mondial et récent vainqueur à Monte-Carlo, s'est de son côté défait du Suisse Stan Wawrinka 7-5, 6-4 en une heure et dix-sept minutes pour son premier match dans le tournoi.

Wawrinka, 38 ans, avait disposé mercredi de l'Américain Maxime Cressy à l'arraché 6-7 (3/7), 6-3, 7-6 (7/4), après trois années d'absence sur l'ocre madrilène pour blessures.

Le Danois Holger Rune (7e mondial), titré à Munich la semaine dernière, a frôlé l'élimination face au Kazakh Alexander Bublik (55e), arrachant le troisième set dans un long tie-break 6-1, 4-6, 7-6 (11/9) après avoir sauvé une balle de match, son adversaire en éliminant lui quatre avant de s'incliner.

Le double tenant du titre Alexander Zverev s'est lui aussi qualifié, au terme de 3h24 de jeu contre Carlos Carballés, 6-7 (6/8), 7-5, 6-0. L'Allemand croisera au prochain tour la route du Français Hugo Grenier, tombeur de Sebastian Korda 7-6 (7/5), 7-6 (9-7).

Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Iga Swiatek a aisément dominé l'Autrichienne Julia Grabher 6-3, 6-2 en soirée pour son entrée en lice dans le tournoi. Au troisième tour, elle affrontera l'Américaine Bernarda Pera, qui a sèchement écarté l'Allemande Tatjana Maria 6-1, 6-3 en début d'après-midi.