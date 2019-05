Madrid: première victoire sur le circuit principal depuis Melbourne pour Pouille

Lucas Pouille (28e mondial) a remporté son premier match sur le circuit principal depuis sa demi-finale à l'Open d'Australie en dominant le Croate Borna Coric (15e) en deux sets 6-3, 7-5 au premier tour du Masters 1000 de Madrid mardi.

"C'est une bonne victoire face à un très bon joueur. Il y avait de très bonnes phases. Avec les conditions, le temps d'adaptation, c'était un très bon match. Arriver avec de la confiance dans le tournoi, c'est forcément un peu différent", a-t-il déclaré.

Depuis sa première demi-finale en Grand Chelem fin janvier, Pouille avait enchaîné cinq défaites consécutives sur le circuit ATP. Mais il a remporté dimanche le tournoi Challenger de Bordeaux, une épreuve de la deuxième division du tennis.

"L'idée, c'était de faire des matches", a-t-il résumé. "On n'était pas inquiet sur le fait que ça ait disparu, on était juste frustré parce que ça m'avait coupé dans l'élan dans lequel j'étais."

"Ca a été compliqué d'en sortir mais on a travaillé et on a joué un Challenger, il fallait repartir humblement et accepter de ne pas forcément jouer son meilleur tennis contre des joueurs qui allaient tout donner et tout lâcher. J'ai réussi à être solide et à augmenter mon niveau de jeu toute la semaine, et là, c'était vraiment mieux", a-t-il complété.

Contre Coric, il s'est montré intraitable ou presque sur les balles de break obtenues par son adversaire en ne lui permettant d'en concrétiser qu'une seule sur treize.

"La première (balle) ou le coup droit partent plus facilement à ce moment-là que quand on n'a pas de confiance. Les balles de break en ma faveur, je mets le retour dedans, j'arrive à faire jouer un coup de plus, un peu plus long. Ça fait une grande différence au final", a-t-il expliqué.

Pouille affrontera le Polonais Hubert Hurkacz (52e) pour une place en huitièmes de finale.