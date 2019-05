Madrid: Revoilà Djokovic !

Revoilà Novak Djokovic ! Pour la première fois depuis son sacre à l'Open d'Australie fin janvier, le N.1 mondial est au rendez-vous de la finale au Masters 1000 de Madrid samedi, à deux semaines de Roland-Garros (26 mai-9 juin).

"Djoko" a éteint l'Autrichien Dominic Thiem (N.5), vainqueur de Roger Federer la veille après avoir écarté deux balles de match, en deux jeux décisifs après quasiment 2h30 de combat.

En finale, Djokovic affrontera Rafael Nadal (N.2) ou le jeune Grec Stefanos Tsitsipas (N.9), opposés dans la deuxième demi-finale en soirée.

Depuis qu'il avait soulevé le trophée de l'Open d'Australie, son troisième d'affilée en Grand Chelem, le Serbe avait connu une sérieuse baisse de régime: il avait chuté dès le troisième tour à Indian Wells, en huitièmes de finale à Miami, puis en quarts de finale à Monte-Carlo. Soit trois mois sans parvenir à remporter plus de deux matches de suite.

Sa qualification en finale dans la capitale espagnole, au moment où il fête sa 250e semaine au sommet du tennis mondial, marque ainsi une jolie embellie. D'autant qu'il l'a acquise face à un des joueurs les plus dangereux sur terre battue, finaliste de Roland-Garros en 2018 et récent tombeur de Nadal sur ocre en chemin vers le titre à Barcelone dimanche dernier.

"Il a très bien joué aujourd'hui (samedi), je pense que s'il avait joué comme ça lors de ses précédents tournois, il n'aurait pas eu ces résultats disons plutôt mauvais pour lui", estime Thiem.

"Mais plus on approche des tournois du Grand Chelem, mieux il joue, souligne-t-il. Roland-Garros arrive bientôt, et il se rapproche de nouveau de son meilleur niveau".

- Halep privée de trophée et de trône -

Dans les deux manches, c'est Thiem qui a pourtant fait la différence le premier (3-1 et 4-2). Mais Djokovic, en s'appuyant sur une défense efficace, n'a pas tardé à revenir à hauteur à chaque fois. L'Autrichien a aussi payé certains mauvais choix, sur les amorties notamment, et une prise de risque parfois inconsidérée.

S'il n'a pas su conclure quand il a servi pour le gain de la rencontre, à 6-5, "Djoko" s'est montré beaucoup plus solide que son adversaire dans les deux jeux décisifs.

Finaliste ces deux dernières années à Madrid, Thiem s'arrête un tour plus tôt et sa série de huit victoires consécutives prend fin.

On pourrait assister en finale au 54e épisode de la rivalité Nadal-Djokovic. Le dernier en date, en finale de l'Open d'Australie, avait été à sens unique (6-3, 6-2, 6-3) en faveur du Serbe. Tout le contraire de leur finale à Madrid il y a dix ans, qui s'était étirée sur plus de quatre heures (04h03 précisément) jusqu'à un succès de l'Espagnol (3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (11/9).

Reste pour cela à Nadal à écarter l'obstacle Tsitsipas de son chemin, ce qu'il a su faire lors de leurs trois premières rencontres.

Côté WTA, Simona Halep ne redeviendra pas la reine du circuit lundi: la Roumaine s'est inclinée 6-4, 6-4 en finale contre la Néerlandaise Kiki Bertens (N.7).

Pour déloger la Japonaise Naomi Osaka du trône de N.1 mondiale et s'y réinstaller, Halep devait impérativement s'imposer. C'est raté.

Victorieuse à 27 ans du neuvième titre de sa carrière, Bertens, elle, fera son entrée dans le Top 5 pour la première fois, précisément à la quatrième place.