Magali Berdah porte plainte contre Twitter pour "complicité" de cyberharcèlement

Nouvel épisode dans le conflit opposant Magali Berdah et Booba: la papesse des influenceurs a annoncé jeudi avoir porté plainte contre Twitter pour "complicité de harcèlement moral aggravé", réclamant la suspension du compte par lequel le rappeur l'attaque "depuis près d'un an".

La plainte, consultée par l'AFP et révélée par Franceinfo, a été déposée contre le réseau social et contre X le 18 avril auprès du procureur de la République de Paris.

Elle évoque "des centaines de messages, images, enregistrements vocaux et vidéos" depuis mai 2022, dont un "live" en janvier où le rappeur a proféré des menaces de mort.

Élie Yaffa, alias Booba, "utilise quotidiennement son compte Twitter, sur lequel il est suivi par 6 millions de personnes, pour publier des messages et montages dénigrants, haineux, mensongers, et inciter au cyberharcèlement" de la patronne de l'agence d'influenceurs Shauna Events, déplorent ses avocats dans un communiqué.

"Chaque tweet du rappeur", en croisade contre les arnaques supposées de certains influenceurs, "entraîne une nouvelle vague d'injures sexistes et antisémites, d'incitations au suicide, d'appels à la décapitation, de menaces de mort et de viol" la visant "ainsi que ses enfants et ses proches", ajoutent Mes Antonin Gravelin-Rodriguez et Rachel-Flore Pardo.

Lundi, le rappeur est même allé "jusqu'à publier l'adresse de l'école juive" des filles de leur cliente, poursuivent-ils.

Or "aucune action n'a été engagée par Twitter pour mettre un terme" à ces violences, souligne dans le communiqué Magali Berdah, qui demande la "suspension du compte @booba", "seule mesure de nature à faire cesser" ce "cyberharcèlement".

"J'ai l'impression que si je ne meurs pas, ça ne s'arrêtera pas", poursuit celle qui assure agir "au nom de" toutes les "victimes de la haine en ligne au quotidien".

Twitter a jusqu'ici rendu inaccessibles, en janvier 2023, des tweets anciens du rappeur. Ce retrait s'est avéré "totalement inefficace", déplorent les avocats de Mme Berdah.

Plusieurs enquêtes ont en outre été ouvertes et 23 personnes ont été interpellées, dont 18 ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel et une mise en examen, selon la plainte.

Visé par plusieurs plaintes de Magali Berdah, Booba en a lui-même déposé une contre X pour dénoncer des pratiques commerciales trompeuses attribuées à Shauna Events et une escroquerie en bande organisée.

Jeudi, le rappeur s'est fendu d'une nouvelles salve de tweets en réaction à l'intervention de Magali Berdah au micro de Franceinfo, dénonçant des "mensonges".

En mars, la Cour de cassation a condamné Twitter à détailler ses moyens de lutte contre la haine en ligne, comme le réclamaient plusieurs organisations, dont SOS Racisme.