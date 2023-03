"Magnifique": une cosmonaute russe raconte son voyage avec SpaceX

La seule cosmonaute russe en activité, Anna Kikina, a décrit jeudi une "ambiance magnifique" pendant son séjour à bord de la Station spatiale internationale (ISS) dans le cadre de la mission Crew-5 de l'entreprise américaine SpaceX.

Cinquième femme russe cosmonaute professionnelle à être allée dans l'espace et première cosmonaute de son pays à avoir volé avec Space-X, Mme Kikina est revenue sur Terre le 12 mars avec le Japonais Koichi Wakata et les Américains Nicole Mann et Josh Cassada, après cinq mois passés à bord de l'ISS.

"J'ai beaucoup aimé ce vol (...) tout était confortable", a confié cette ingénieure de formation de 38 ans, au cours d'une conférence de presse en ligne.

"Je n'ai éprouvé aucune difficulté (...). On sentait tout le temps du soutien l'un envers l'autre, un bon sens de l'humour régnait sur la Station, comme dans le vaisseau", a raconté Mme Kikina.

"C'était une ambiance magnifique !", s'est-elle exclamée.

Selon elle, chaque membre d'équipage "avait intérêt à ce qu'une compréhension mutuelle soit trouvée" et manifestait "sa volonté et son souhait d'établir la meilleure communication possible".

Après son retour sur Terre, Anna Kikina a passé la première phase de sa réadaptation dans un centre de la NASA à Houston, puis a suivi des examens médicaux approfondis en Russie.

L'ISS est devenue l'un des derniers domaines où Washington et Moscou continuent de travailler ensemble depuis le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine en février 2022.

L'Union soviétique avait envoyé la première femme dans l'espace de l'histoire, Valentina Terechkova, le 16 juin 1963.

Elle a été suivie par Svetlana Savitskaïa, la première femme à avoir effectué une sortie dans l'espace, en juillet 1984.

En octobre 2021, la Russie avait aussi envoyé une actrice, Ioulia Peressild, pour tourner le premier long-métrage en orbite, avant un projet concurrent de Tom Cruise.