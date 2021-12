Magnus Carlsen, un maître dont l'influence dépasse l'échiquier

Magnus Carlsen a encore accru sa domination sur les échecs en remportant vendredi pour la cinquième fois le titre mondial, mais le Norvégien a étendu son influence sur ce monde bien au-delà de la compétition sportive.

Mis à part une barbe qui cache son visage poupon, mais pas son air toujours légèrement renfrogné, pas grand chose n'a changé depuis 2013 et son premier sacre: aux échecs, le roi, c'est Magnus Carlsen.

A Dubaï, lieu où il avait décroché dès ses 13 ans le plus haut grade des échecs, grand maître international, le Norvégien a outrageusement dominé son challenger russe Ian Nepomniachtchi.

Avec son style patient mais implacable, il a été capable de jouer les meilleurs coups même après plus de 7 heures de partie pour remporter la première victoire à la ronde 6, qui a laissé son adversaire dans les cordes.

"Il a juste détruit le gars. Il l'a détruit avec ses coups solides", a résumé le Néerlandais Anish Giri, 7e joueur mondial, qui commentait le match pour la plateforme Chess24.

Carlsen remporte ainsi son cinquième titre unifié, une performance seulement dépassée par l'Allemand Emanuel Lasker, six fois vainqueur lors d'un règne qui avait débuté il y a plus de 150 ans, et égalée par le Soviétique Mikhail Botvinnik, il y a soixante ans.

Numéro 1 mondial depuis 2010 au classement par points, le Norvégien est le général tout-puissant d'une armée de pions, tours, cavaliers, fous.

"Je suis soulagé bien sûr. C'est dur de ressentir de la joie quand la situation était si confortable, mais je suis content de ma bonne performance générale", a commenté à la sortie de la partie le Norvégien.

- Homme d'affaires -

Mais son ambition ne se limite pas aux seules 64 cases noires et blanches.

L'homme de 31 ans est le seul joueur en activité dont l'aura dépasse le cadre de son sport, même si sa popularité est loin de se mesurer à celle de l'Américain Bobby Fischer ou de Garry Kasparov en leur temps.

Surnommé très tôt "Mozart des échecs" par le quotidien américain Washington Post, il attire encore aujourd'hui des sponsors internationaux, comme le groupe de paiement Mastercard. L'entreprise s'est associée en septembre à l'homme mais aussi à son circuit de tournois en ligne.

Car le Norvégien avance ses pions dans le monde des affaires, profitant d'un nouveau terrain de jeu s'étant grandement développé pendant la pandémie de Covid-19: les échecs en ligne.

Il prête son nom à la société Play Magnus, qui détient notamment une application et une plateforme d'échecs depuis 2019, valorisée autour de 100 millions de dollars (environ 88,4 M EUR) à la Bourse d'Oslo, et dont il possède près de 10%.

Play Magnus organise un circuit doté de 1,5 million de dollars, qui attire les meilleurs joueurs. La finale, en septembre, a été évidemment remportée par le Norvégien.

- Un Français, futur adversaire ? -

Magnus Carlsen s'est vite pris au jeu des échecs en ligne, filmant ses participations aux premiers tournois réservés aux meilleurs joueurs en 2017. Depuis, la pandémie a donné une fulgurante accélération à ces compétitions, loin du cadre de la Fédération internationale d'échecs (Fide).

Les compétitions de la Fide gardent, encore pour l'instant, leur prédominance. Magnus Carlsen devrait de nouveau remettre son titre mondial en jeu en 2022 ou 2023.

Si les joueurs de la génération du Norvégien se sont cassé les dents face à lui, le monde des échecs attend l'affrontement avec le prodige français Aliréza Firoujza.

Le joueur d'origine iranienne n'avait pas un an quand Magnus Carlsen devenait grand maître, mais, du haut de ses 18 ans, il semble déjà le principal obstacle à terme à la domination de son aîné.

Numéro 2 mondial depuis décembre, il s'est qualifié aussi pour le tournoi des Candidats, qui réunit huit joueurs pour désigner, au cours de 2022, le prochain challenger de Magnus Carlsen.