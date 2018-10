Majorque: bilan alourdi à 13 morts, le corps d'un enfant retrouvé

Le bilan définitif des inondations du 9 octobre sur l'île espagnole de Majorque s'établit à 13 morts après la découverte mercredi du corps du dernier disparu, un enfant de 5 ans, a annoncé le gouvernement.

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé sur son compte Twitter que "le corps sans vie du petit Arthur" avait été "localisé", après plus d'une semaine de recherches intensives, dans la localité de Sant Llorenç des Cardassar, la plus touchée par ces inondations.

Au total, ces inondations ont fait treize morts dont six étrangers - trois Allemands, deux Britanniques et une Néerlandaise.

La découverte du corps de l'enfant est intervenue quelques heures avant la messe en souvenir des victimes qui a eu lieu en fin de journée dans la ville voisine de Manacor, en présence du roi Felipe VI et de la reine Letizia qui s'étaient déjà rendus vendredi sur l'île.

Vêtus de noir, ils ont salué les proches des victimes dans l'église de Manacor.

"Nous avons pleuré. Nous avons ressenti la douleur de familles qui ont tout perdu", a déclaré pendant la cérémonie l'évêque de Majorque, Sebastià Taltavull.

Les habitants de Sant Llorenç avaient été pris de court par la montée des eaux d'un torrent à la suite de pluies diluviennes et n'avaient eu que quelques instants pour se mettre à l'abri du courant.

Selon la préfecture des Baléares, le corps de l'enfant a été découvert non loin du lieu où sa mère décédée avait été retrouvée. Cette Espagnole circulait en voiture avec ses deux enfants quand elle avait été surprise par les eaux. Sa petite fille de sept ans, secourue par un Allemand, a survécu.

Ces inondations à Majorque ont été suivies par d'autres tout aussi meurtrières en France dans le département de l'Aude dans la nuit de dimanche à lundi. Le dernier bilan fait état de 14 morts et d'un disparu.

Une nouvelle alerte météorologique a été émise pour jeudi et vendredi par les autorités espagnoles, aux Baléares et dans plusieurs zones de l'est du pays.