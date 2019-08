Majorque : sept morts dans la collision d'un hélicoptère avec un ULM

Sept personnes dont deux mineurs sont mortes dimanche sur l'île espagnole de Majorque quand un hélicoptère et un ultraléger motorisé se sont percutés dans les airs, ont annoncé les autorités.

Deux hommes, des Espagnols, se trouvaient dans l'ULM tandis que l’hélicoptère transportait cinq personnes : le pilote, de nationalité italienne, et un couple allemand avec ses fils, a déclaré la Garde civile.

"Il n' y a aucun survivant", a confirmé le gouvernement régional de l'archipel des Baléares.

Selon la presse locale, la famille allemande voulait faire une excursion aérienne au-dessus de Majorque.

Les autorités régionales ont annoncé que la collision s'était produite à 13h35 heure locale (11h35 GMT) à Inca, dans le centre de l'île.

L'hélicoptère avait une immatriculation allemande, a de son côté déclaré à l'AFP un porte-parole de la police nationale.

Les deux appareils se sont écrasés dans une zone rurale, a expliqué la Garde civile, qui a ouvert une enquête sur les causes de l'accident.

La présidente de la région des Baléares, Francina Armengol, a décrété trois jours de deuil officiel dans cet archipel qui comprend, outre Majorque, les îles de Minorque, d'Ibiza et de Formentera et qui est massivement fréquenté par des touristes espagnols et étrangers pendant l'été.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a déploré ce "tragique accident" sur Twitter et dit "suivre avec inquiétude les informations arrivant d'Inca à Majorque."