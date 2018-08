"Makers" : un mouvement mondial qui pourrait révolutionner les interactions sociales

C'est un phénomène de fond qui pourrait changer le monde de façon profonde, bouleverser l'ordre économique et révolutionner les interactions sociales. Mais qui sont ceux qui portent ce changement ? On les appelle les "makers", terme anglais qui veut dire "faiseurs" : des individus qui pensent qu'on peut faire soi-même, fabriquer ses propres objets et même sa propre maison. Pour échapper à la production de masse grâce aux évolutions technologiques. On parle ainsi beaucoup d'imprimantes 3D quand on évoque ces makers, mais ce ne sont pas, loin de là, les seules machines que ces nouveaux adeptes du "système D" et du "Do It Yourself" utilisent pour créer de nouveaux rapports avec la production d'objets.