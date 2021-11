Mal-être des magistrats: Dupond-Moretti a rencontré des signataires de la tribune

Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a souhaité un "dialogue régulier" avec les magistrats et greffiers qu'il a reçus vendredi au ministère, après la publication d'une tribune dénonçant leurs conditions de travail et leur mal-être grandissant.

Une trentaine d'entre eux - auteurs de la tribune, magistrats du siège et du parquet, juges d'application des peines, juges d'instruction... - ont été reçus place Vendôme pendant "un peu plus de trois heures", a déclaré le ministre à la presse, à l'issue de cette réunion.

Il a dit avoir entendu "un témoignage émouvant, très fort, notamment sur leurs conditions de travail, sur la charge de travail".

"J'ai souhaité avoir un dialogue régulier avec eux. Le dialogue institutionnel avec la Chancellerie se fait bien sûr avec les chefs de cour et de juridictions, et sans renier ce dialogue absolument indispensable, il est essentiel que nous soyons aussi au plus près et au plus proche du terrain. Nous nous reverrons donc très prochainement", a ajouté M. Dupond-Moretti.

Cette tribune, publiée mardi par le quotidien Le Monde et originellement signée par 3.000 magistrats (soit un tiers de la profession), compte désormais 5.500 signatures de magistrats et greffiers, ont indiqué les auteurs de la tribune à leur sortie du ministère.

Dans une brève déclaration, ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas la "volonté de représenter" les 5.550 signataires et qu'ils avaient réitéré devant le ministre de la Justice "les constats de terrain" qui figurent dans la tribune.

"Nous espérons que l'alerte que nous avons lancée sera entendue, et que nous percevrons des changements notables dans nos tribunaux", ont-ils aussi déclaré.

Le garde des Sceaux recevra sur ce sujet lundi à 16H30 les présidents des conférences des chefs de cour et de juridiction.

Il avait par ailleurs convié, mardi, les associations professionnelles de magistrats. Mais ces dernières ont indiqué vendredi dans un communiqué avoir refusé cette "initiative consistant à (les) convoquer dans la précipitation".