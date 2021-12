Malaisie: plus de 50.000 évacuations après des inondations exceptionelles

Plus de 50.000 personnes ont dû être évacuées en Malaisie et au moins sept sont mortes après les pires inondations dans ce pays d'Asie du Sud-Est depuis plusieurs années, ont indiqué lundi les autorités.

Des pluies torrentielles pendant le week-end ont provoqué des inondations dans plusieurs villes et villages et coupé d'importantes voies de circulation, prenant au piège des passagers dans leur véhicule pendant des heures.

Le nombre des personnes évacuées a été porté à 51.000 lundi, selon un bilan officiel, dont 32.000 environ dans l'Etat de Pahang à l'est de la Malaisie.

L'Etat le plus riche et le plus peuplé, Selangor, qui entoure la capitale Kuala Lumpur, a aussi été très affecté alors qu'en général, il subit moins les pires effets de la mousson.

Sept personnes sont mortes, selon les secours cités par le journal The Star, mais le bilan pourrait encore s'alourdir.

Le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob a expliqué que l'Etat de Selangor avait reçu en un jour l'équivalent d'un mois de pluie. Plusieurs dizaines de milliers de militaires et sauveteurs sont déployés, a-t-il précisé.

Eyilavarasi Magesuaran, une étudiante, dit avoir craint pour sa vie quand sa maison de Shah Alam, une localité de l'Etat de Selangor, a été brutalement inondée dimanche matin.

"L'eau s'est engouffrée dans notre maison par l'arrière, en nous piégeant à l'intérieur", a confié la jeune fille de 21 ans à l'AFP, racontant avoir été alertée par les aboiement de son chien. "J'ai vraiment eu peur qu'on se noie. Nous habitons ici depuis 1995 et nous n'avons jamais subi d'inondation".

Elle a été sauvée par un proche équipé d'un camion.

La pluie a cessé lundi, permettant aux habitants de revenir dans leur maison dévastée et de récupérer leurs biens.

Le pays d'Asie du Sud-Est subit chaque année des inondations pendant la saison des pluies mais l'ampleur des dégâts est particulièrement importante cette année.

Le rôle du réchauffement climatique a été pointé du doigt dans l’aggravation des inondations.