Malaisie: un adolescent tué, deux personnes secourues après un accident de plongée

Un adolescent néerlandais a été retrouvé mort tandis que son père, de nationalité britannique, et une autre adolescente française ont été secourus samedi, trois jours après avoir disparu alors qu'ils faisaient de la plongée au large de la Malaisie.

Le groupe, accompagné d'une monitrice norvégienne, avait plongé en mer pendant une quarantaine de minutes mercredi, près d'un groupe d'îles dans le sud de la Malaisie. Mais quand les plongeurs ont refait surface, ils n'ont pas retrouvé leur bateau et ont dérivé dans de forts courants.

Le Britannique, Adrian Peter Chesters, 46 ans, et la Française Alexandra Molina, 18 ans, ont été repérés par des pêcheurs et secourus par la police, a précisé le chef de la police locale Cyril Eward Nuing.

"Ils ont survécu et sont à l'hôpital dans un état stable", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Ils ont été retrouvés au large de l'Etat de Johor (sud), loin de l'endroit où ils avaient initialement débuté leur plongée, avant d'être transportés à l'hôpital.

En revanche, le fils de M. Chesters, Nathen, 14 ans, de nationalité néerlandaise, n'a pas survécu, a annoncé son père. L'adolescent, "trop faible... n'a pas survécu", a indiqué un communiqué des garde-côtes, citant le père.

L'adolescent avait été porté disparu dans un premier temps, la police décidant alors de concentrer ses efforts plus au sud, vers Singapour et l'Indonésie voisine. Mais elle avait fini par interrompre ses recherches, concluant qu'il avait dérivé dans les eaux indonésiennes, et affirmant qu'elle avait informé ses homologues de l'archipel.

Leur monitrice de plongée, Kristine Grodem, 35 ans, a été sauvée jeudi après avoir été détectée en mer par un bateau de passage à une distance importante, elle aussi, du site où le groupe a disparu mercredi.

Elle a été récupérée par un hélicoptère mobilisé pour les recherches et emmenée dans le district proche de Mersing, avant d'être hospitalisée dans un état stable.

Les autorités n'ont pas donné de détails sur la façon dont les trois personnes secourues ont survécu. Mais selon elles, les faibles pluies observées ces derniers jours ont pu aider les plongeurs.

Des hélicoptères, des bateaux et plusieurs dizaines de plongeurs ont participé aux recherches. La police a aussi révélé que le capitaine du bateau qui les avait conduit sur la zone de plongée a été arrêté après avoir été testé positif à des drogues.

La monitrice avait emmené le groupe près d'un ensemble de petites îles, Pulau Tokong Sanggol, à quelque 15 kilomètres de la côte quand l'accident s'est produit. La zone où ils ont disparu est appréciée des touristes.

Les accidents de plongée sont rares en Malaisie mais en 2013 un plongeur britannique est mort après avoir été blessé par le moteur d'un bateau en plongeant près d'îles de la mer de Chine méridionale.

La Malaisie a rouvert ses frontières aux touristes internationaux la semaine dernière après deux ans de fermeture due à la pandémie de Covid-19.