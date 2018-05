Malaisie : victoire historique de l'opposition

Le sourire de la victoire. Le chef de la coalition d'opposition Mahathir Mohamad prêt à reprendre les rênes du pays.



Nous voulons que les choses soient claires, il y a urgence, nous devons former dès aujourd'hui le nouveau gouvernement. Le gouvernement de Najib Razak est fini.



Mahathir Mohamad, chef de la coalition d'opposition 'DAP"

J'accepte le verdict du peuple

Najib Razak, chef de la coalition "Barisan Nasional"

Retour spectaculaire aux premières loges de la scène politique à 92 ans. L'ex-homme fort du pays a déclaré s'attendre à être investi Premier ministre ce jeudi après la victoire de la coalition d'opposition dont il a pris la tête pour ces législatives.Victoire historique, fêtée par ses partisans, qui met fin à six décennies de pouvoir de la coalition Barisan Nasional."Aujourd'hui on a prouvé qu'avec la force de notre coalition d'opposition nous pouvions faire tomber la coalition au pouvoir du Barisan National ", déclare Abdul Halim Cendo, partisan de la coalition d'opposition "DAP".Défaite cinglante pour Najib Razak, Premier ministre jusqu'à ce jour.Empêtré dans un scandale de détournement de fond, il doit aujourd'hui céder le pouvoir à celui qui fut un temps son mentor. La coalition de Mahathir Mohamad remporte 121 sièges sur 222 au Parlement. Quinze ans après avoir quitté le pouvoir Mahatir Mohamad revient. Ancien médecin, il a fait ses début en politique en 1964, et dirigé la Malaisie d'une main de fer pendant vingt-deux ans.