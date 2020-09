Malgré le Covid, les écoles françaises à l'étranger restent "attractives" (ministre)

Malgré la crise du Covid-19 et la fermeture ponctuelle de nombreux établissements, la rentrée s'est "bien passée" dans les écoles françaises à l'étranger, qui maintiennent "leur attractivité", a estimé mardi le ministre de tutelle Jean-Baptiste Lemoyne.

"Le réseau a fait preuve de résilience", a assuré lors d'une conférence de presse le secrétaire d'Etat à la Francophonie, en rappelant l'adoption par le gouvernement d'un "plan massif avec une aide de 100 millions d'euros" débloquée au printemps.

Selon M. Lemoyne, alors que les autorités redoutaient une perte de 12.000 élèves dans les établissements homologués (suivant le programme français), le nombre d'élèves "est quasiment stable, en recul de 0,8%, soit 2.600 élèves, car la baisse du nombre d'élèves français (de près de 5%) a été partiellement compensée par la hausse du nombre d'élèves étrangers".

Le secrétaire d'Etat a rappelé qu'au pire moment de l'épidémie, "520 des 522" établissements français homologués avaient dû fermer.

Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), Olivier Brochet, a souligné que dans les 535 établissements homologués et conventionnés répartis dans 139 pays, il a fallu constamment adapter les dispositions prises dans chaque école, en fonction des situations locales et des réglementations.

En cette rentrée, "près de 70% des établissements du réseau ont pu accueillir des élèves dès la première semaine de septembre", dont la moitié "totalement en présentiel", "un quart sur le mode de l'enseignement à distance et un autre quart sur le mode hybride", s'est félicité M. Lemoyne.

Selon M. Brochet, la baisse des effectifs a été plus forte pour les enfants d'expatriés, particulièrement en Asie, Amériques et Afrique, car "beaucoup attendent de voir les conditions de scolarisation qu'ils trouveront avant de partir". Mais globalement, les effectifs ont "moins baissé" que redouté sur l'Asie, "sont stables en Europe" et ont augmenté sur le Maghreb, tirés par des plans de développement en Tunisie et Maroc.

La crise du Covid-19 a eu un impact fort sur la situation économique de nombreuses familles qui se sont retrouvées "fragilisées", et "par ricochet", cela s'est répercuté sur les établissements scolaires, a souligné M. Lemoyne.

Au pic de la crise, certains ont dû rembourser ou réduire les frais de scolarisation.

Le plan de soutien étatique a consisté en 50 millions d'euros en bourses scolaires supplémentaires pour les enfants français (avec assouplissement des critères d'attribution), et 50 millions "pour aider les familles étrangères" qui constituent les deux tiers des élèves.