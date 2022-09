Mali : des dizaines de morts civils après une attaque de l'EI dans le nord

Des dizaines de civils ont été tués après l'attaque d'une localité du nord du Mali par des djihadistes affiliés à l'organisation État islamique et dans des combats avec d'autres groupes armés de la région, y compris des djihadistes rivaux, ont indiqué vendredi un élu local et un responsable de groupe armé à l'Agence France-Presse.



Telataï, à environ 150 km de Gao, est régulièrement le théâtre de combats depuis le début du conflit malien en 2012, étant donné sa situation à la confluence des zones d'influence de différents groupes armés. "Ce qui nous inquiète vraiment c'est la situation humanitaire, les populations sont abandonnées à elles-mêmes", a indiqué à l'AFP l'élu local sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité.



Le bilan humain varie selon les sources et reste approximatif. La zone, désertique, est très éloignée et l'accès à l'information y est toujours très compliqué.



"Plus de 45 civils ont été tués lorsque l'Etat islamique a pris la ville" mardi, a dit l'élu local. "Ils ont brûlé des maisons, le marché et d'autres lieux", a-t-il ajouté.

"Il y plus de 30 civils tués à Telataï. Les djihadistes de l'EIGS ont brûlé le marché et plusieurs habitations. Il y a de nombreux déplacés civils aussi", a quant à lui précisé à l'AFP un responsable du Mouvement de salut de l'Azawad (MSA), impliqué dans les combats.



"La situation sur place est très difficile selon les témoins. Les combats entre les différents groupes djihadistes ont entraîné la mort de plusieurs dizaines de civils. Des blessés qui n'ont pas pu être assistés sont morts par la suite", a complété anonymement un humanitaire travaillant dans la région.

