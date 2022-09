Mali : qu’est ce qui bloque la libération des militaires ivoiriens détenus ?

Le 10 juillet 2022, 49 soldats ivoiriens sont arrêtés à l’aéroport de Bamako. Le contingent était en mission sur le territoire malien dans le cadre de la Mission des Nations unies pour la stabilisation du pays.

Créée en 2013, la mission de l’ONU au Mali (MINUSMA) est composée de 13 000 militaires en 2022 selon les Nations unies.

Mi-août, les 49 soldats ivoiriens sont inculpés pour des faits de “crimes d'association de malfaiteurs, d’attentat et complot contre le gouvernement, d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, de détention, port et transport d’armes de guerre et complicité de ces crimes”.

Accusations d’atteinte à la sûreté de l’Etat

Au début de l’affaire, la junte malienne au pouvoir considère les soldats ivoiriens comme des “mercenaires”, prêts à agir illégalement sur son sol. De son côté, l’exécutif ivoirien assure que ces hommes étaient en mission pour l’ONU. Les soldats avaient pour ordre de prendre la relève d’un autre contingent déployé au Mali en tant qu’éléments nationaux de soutien (NSE).

Mais d’après Bamako, les soldats n’avaient “ni l’ordre de mission, ni l’autorisation” pour un tel déplacement dans le pays début juillet. De son côté, la Minusma a reconnu des “dysfonctionnements” : "Il apparaît que certaines mesures n’ont pas été suivies et la Mission s’efforce de mieux comprendre comment ces dysfonctionnements ont pu se produire afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent à l’avenir. La Minusma note que les éléments ivoiriens ont été déployés à Sénou (Bamako) pour assurer la sécurité à la base des NSE allemands dans cette même localité, au lieu de Tombouctou (nord) où est basé le contingent ivoirien de la Minusma."

Tensions entre Abidjan et Bamako

Ces derniers mois, les relations diplomatiques entre Bamako et Abidjan ont été agitées. Avant la levée des sanctions de la Cédéao en juillet dernier, le Mali avait accusé la Côte d’Ivoire d’avoir incité ses partenaires ouest-africains à durcir les sanctions contre la junte malienne après les deux coups d’Etat qui ont frappé le pays.

L’arrestation des soldats ivoiriens est un épisode supplémentaire dans les tensions entre les deux pays. Les autorités maliennes ont clairement accusé les soldats ivoiriens de vouloir “briser la dynamique de refondation et de sécurisation du Mali”.



Des accusations fermement rejetées par la Côte d’Ivoire. Alassane Ouattara a alors demandé aux autorités maliennes de libérer “sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés.” La Côte d’Ivoire mise sur la médiation pour obtenir la libération de ses soldats.



Une libération sous condition ?

Fin juillet, une délégation de diplomates ivoiriens avait pu rencontrer les soldats détenus à l’école de gendarmerie de Bamako. D’après Abidjan, les militaires n’avaient subi aucun mauvais traitement.



Plus de trois semaines après, la Côte d'Ivoire ne pouvait que constater les difficultés à résoudre la crise. Dès le 3 août, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly avait évoqué un processus de négociation probablement “long”.



Plusieurs canaux de discussions ont été ouverts pour tenter de libérer les soldats ivoiriens. Le 15 août, Macky Sall, chef d’Etat sénégalais et président de l’Union africaine, avait évoqué la situation des soldats ivoiriens lors de sa visite à Bamako avec Assimi Goïta.

Le président togolais, Faure Gnassingbé et des figures religieuses maliennes sont aussi à la manœuvre. Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères fait office de médiateur entre les deux parties. Le diplomate entretient des liens privilégiés avec Assimi Goïta.

Le 3 septembre, trois femmes soldats sont libérées. Il s’agit d’un "geste humanitaire du président Assimi Goïta” selon le ministre togolais des Affaires étrangères. Un pas vers la conciliation salué par les observateurs. Le porte-parole du gouvernement ivoirien y voit “un bon signe, un signe que les choses vont dans le bon sens”.



Selon plusieurs sources proches du dossier, pour faire avancer les discussions, le Mali demanderait à la Côte d’Ivoire de s’engager à ne pas accueillir sur son sol des opposants au régime de transition.



Au "moment où la Côte d’Ivoire demande la libération de ses soldats, elle continue de servir d’asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l’objet de mandats d’arrêt internationaux émis par la justice" affirme le 9 septembre, le président de la transition, Assimi Goïta.

Karim Keïta, le fils de l’ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a trouvé refuge dans la capitale ivoirienne après le putsch contre son père. Abidjan ne serait pas prêt à répondre favorablement à cette demande selon des sources proches du dossier.

Le sort des soldats ivoiriens pourrait aussi être impacté par les positions diplomatiques du pays. Alors que Bamako s’est rapproché de la Russie pour sécuriser le pays, de son côté, la Côte d’Ivoire a voté, en mars 2022, au Conseil de sécurité des Nations unies la résolution condamnant l’agression de l’Ukraine par la Russie.

"C'est une prise d'otage qui ne restera pas sans conséquence. Notre position est claire : ce marché est inacceptable", a confié, dimanche 11 septembre, une source proche de la présidence ivoirienne à l'AFP.