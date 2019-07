Maltraitance des enfants : la fessée prend sa claque

Que recouvre exactement cette loi ?

« Elle englobe toutes les pratiques dites punitives et coercitives utilisées par les parents pour faire obéir un enfant », explique le docteur Gilles Lazini. « C’est donc tout sauf de l’éducation, ce sont des violences », poursuit le médecin. Cette loi qui se veut pédagogique souhaite sensibiliser les parents aux pratiques délétères pour leurs progénitures. Elle évincerait ainsi les fessées, les humiliations, les menaces, les gestes brusques et tout autre procédé de violence ou d’intimidation.

« Cette loi est symbolique et sa portée est majeure parce qu’elle entrera dans le code civil, premier texte qui régit la vie en société », explique Gilles Lazini, qui coordonne également la campagne de prévention « Stop aux Violences Éducatives Ordinaires ». Le Code pénal interdit déjà toute forme de violence physique envers les enfants. Mais une jurisprudence issue du Code civil de 1804 prévoit un «droit de correction», qui protège ainsi les parents. La proposition de loi entend inscrire dans le Code civil, que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Une loi qui pose donc un cadre et surtout un interdit. « Les êtres les plus faibles de notre société auront les mêmes droits que les adultes », constate Gilles Lazini. Elle devrait surtout insuffler un changement de comportement et faire évoluer les consciences.



Ce que l’on ne fait pas aux adultes, on ne le fait pas aux enfants. Docteur Gilles Lazini qui coordonne la campagne de prévention « Stop aux Violence Éducatives Ordinaires ».

Pourquoi la fessée cristallise-t-elle le débat français ?

Et chez les autres ?

Carte des pays qui interdisent la fessée et les violences physiques envers les enfants. © TV5MONDE

« C’est une tentative de décrédibiliser et de ridiculiser la loi ! », s’insurge le médecin. Une formule parfois prise à la légère de "loi anti-fessée" mais dont la portée est lourde de significations. 85% des parents français disent employer ces pratiques envers leurs enfants, selon l’Observatoire de la violence éducative ordinaire. Plus de la moitié des parents frapperaient leur enfant avant l’âge de deux ans.Le système éducatif français s’est d’ailleurs construit traditionnellement sur ce schéma, que ce soit dans les institutions scolaires ou dans les foyers. « On nous a fait croire que, qui aime bien, châtie bien et que nos enfants étaient des bêtes sauvages qu’il fallait dresser ! », surenchérit Gilles Lazini. L'ONU a même retoqué les autorités françaises en 2016, leur demandant de bannir les châtiments corporels à l'égard des enfants. Aujourd’hui, avec les avancées des neurosciences, nous connaissons davantage le développement du cerveau de l’enfant. Pour le docteur Gilles Lazini, il est impératif de privilégier l’accompagnement dans la bienveillance, comme le prône le modèle suèdois.En 1979, la Suède ouvre la voie et légifère sur l’interdiction des violences faites aux enfants. Un pays pionnier, qui s’ancre sur un modèle d'éducation dit de « parentalité positive ».Quarante ans plus tard, la question ne se pose plus sur le sol norvégien : 93 % de la population approuve la mesure. Le docteur Gilles Lazini précise selon de récentes études, il y a moins de délinquance, d’addiction, moins de tentative de suicide et de trouble du comportement. « Les parents ne sont pas allés en prison, c’est simplement la société qui a changé, elle est devenue plus empathique et plus pacifique, ça vaut le coup quand même ? », interroge le médecin en sourriant.De nombreux pays ont suivi l’exemple suédois. Aujourd’hui, 54 pays ont aboli la fessée et les violences faites aux enfants.Les pays nordiques sont les premiers a appliqué ces mesures, la Finlande en 1983 et la Norvège en 1987. Dans les années 90, l'Autriche, Chypre, le Danemark, la Lettonie et la Croatie suivent le mouvement. Imités dans les années 2000 par une bonne partie de l’Europe (Allemagne, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Grèce, Pays-Bas, Portugal…).