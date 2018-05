Mamoudou Gassama : Un héros devenu français

Mamoudou Gassama raconte la même histoire en boucle depuis plus de 24 heures.

Mais cette fois-ci, c'est le président de la République qui veut l'entendre et il affiche son plus grand intérêt.



Bravo unanime et national à ce Malien de 22 ans, qui au péril de sa vie a sauvé un enfant suspendu dans le vide, au 4ème étage d'un immeuble parisien. De nombreux témoins enregistrent la scène, qui va faire le tour du monde et transformer Mamoudou Gassama en "héros".



Le chef de l'Etat explique pourquoi il va régulariser et naturaliser français le Malien :

"J'ai ce matin reçu un jeune héros, qui s'est illustré durant le weekend. Il m'a raconté ce qu'il avait accompli, ce que beaucoup d'entre nous avons vu. Et il a donc été décidé non seulement de le régulariser très rapidement, mais d'enclencher une procédure de naturalisation, et de lui proposer de rentrer, par le biais d'un service civique, au sein des sapeurs-pompiers, pour exercer chaque jour le même héroïsme. Parce que c'est ce même esprit que nos sapeurs-pompiers portent chaque jour. Plus sérieusement, je crois que le caractère exceptionnel de ce geste justifie la décision exceptionnelle que nous avons prise. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, la France est une volonté et de l'engagement. Et il l'a montré."

Un succès surmédiatisé



Des papiers, un travail, un diplôme et une médaille d'Or décernée par la Préfecture de Police. "Cela me fait plaisir parce que c'est la première fois que je reçois un trophée. Je suis content", déclare Mamoudou Gassama, intimidé devant les caméras.



Succès bouleversant, inattendu... et surmédiatisé. Le conte de fées tourne au mythe national. Car celui qui était rejeté pour sa condition de migrant sans papier, devient citoyen français par excellence.



"Au moment où ce gouvernement est questionné sur sa capacité à ouvrir ses frontières, le même gouvernement prend et valorise un héros mais il n'y a rien de neuf. Tous les pouvoirs politiques ont toujours tenté et essayé, et d'ailleurs c'est presque dans leurs fonctions, de faire d'un héros du quotidien un héros national qui rentre dans une mythologie." , analyse l'historien Pascal Blanchard.



A Montreuil plus qu'ailleurs, ils sont tous fiers de Mamoudou Gassama. C'est ici en banlieue dans un foyer d'immigrés maliens qu'il réside. Retour à la vraie vie, la vie d'avant.