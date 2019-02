Manchester United: au Parc sans son prince

Manchester United aura du mal à faire sans: exclu à la 89e minute de la défaite à Old Trafford contre le PSG (2-0), Paul Pogba manquera le huitième de finale retour de Ligue des champions au Parc des Princes.

Une nouvelle fois, mardi soir, la "Pioche" a été au four et au moulin de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer. Mais, contrairement à toutes ses sorties précédentes avec les "Red Devils" du Norvégien, il n'a pas fait la différence.

Le Français a pourtant tenté, tout en se montrant très impliqué en défense... Trop?

Il a en tout cas perdu son sang-froid à plusieurs reprises, récoltant deux cartons jaunes, pour une faute sur Marco Verratti en première période, puis une autre en fin de match sur Dani Alves.

Après avoir marqué huit buts lors des huit dernières journées de Premier League, "Pogback" est cette fois tombé sur l'os Marquinhos.

Le Brésilien a serré le Français de près, Verratti ne se privant pas pour fermer la nasse d'un milieu parisien qui avait pour objectif de l'empêcher de jouer. "Ca a marché", note le Guardian mercredi matin. "Pogba a été strangulé à en sortir de son match."

"La Ligue des champions jouée par des adultes", a asséné le Telegraph, comparant la performance des deux milieux parisiens à celle livrée par Pogba.

Malgré son implication, son influence a en effet été limitée. Son pourcentage de passes (76%), son nombre de ballons touchés (55), ainsi que son total de passes réussies dans les trente derniers mètres (11), ont été ses pires statistiques enregistrées en treize matches sous la direction de Solskjaer.

Une action de la première période symbolise ce manque de solution. Servi dos au but, dans le coin de la surface, il s'est retourné pour décocher une frappe enroulée de presque 20 mètres... Une tentative qui avait bien peu de chances d'aboutir et qui a en effet terminé sa course dans les tribunes, bien loin du cadre.

-"Notre meilleur joueur"-

Reste que le Français n'a pas démérité. Loin de là. "C'était notre meilleur joueur ce soir. Il a toujours eu trois Parisiens autour de lui, tout le temps", a ainsi expliqué Solskjaer à l'issue du match. "Je suis déçu que l'on n'ait pas Paul au deuxième match."

En l'absence du champion du monde, l'idée d'un exploit à Paris semble encore s'éloigner un peu plus, tant le milieu est fondamental dans la renaissance des "Red Devils".

Et Solskjaer peut gamberger... Sortis à la mi-temps, Anthony Martial et Jesse Lingard souffrent de blessures. Seront-ils présents à Paris?

A l'instar de Pogba dans l’entrejeu, ils ont été les ailiers installés par Solskjaer. Sans eux et leur vitesse, Manchester United a un peu déjoué en seconde période.

L'ancien Monégasque et l'Anglais ont été remplacés par Juan Mata un peu lent et par Alexis Sanchez transparent, et plus rien n'a été pareil.

Les "Red Devils" n'ont plus montré les dents, l'Espagnol et le Chilien n'apportant pas franchement de solutions à Pogba déjà serré de près.

Avant de rêver d'un exploit au pied de la Tour Eiffel, Solkjaer devra vite trouver une solution. Un déplacement à Chelsea lundi en Coupe d'Angleterre, puis un choc contre le rival honni Liverpool en championnat le dimanche suivant attendent déjà les Mancuniens.