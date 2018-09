Manchester United: Ferguson de retour à Old Trafford

L'entraîneur historique de Manchester United Alex Ferguson a fait son retour à Old Trafford samedi pour la première fois depuis son hémorragie cérébrale en mai, a annoncé le club.

L'ancien manager, accompagné de son épouse, a reçu une ovation tonitruante, au moment de gagner sa place dans les tribunes, peu avant le coup d'envoi du match contre Wolverhampton, lors de la 6e journée de Premier League.

Souriant, Ferguson a salué et applaudi les supporters en retour.

"Je suis vraiment bien. Manifestement, le chemin a été long et je progresse petit à petit, en faisant ce que mon fils me dit et ce que les médecins me disent, alors, oui, je suis vraiment bien," a-t-il déclaré à MUTV.

"Je suis un peu nerveux, pour être honnête, peut-être un peu tendu parce que je pense que mon dernier match était Arsenal en avril dernier. Ça fait longtemps, mais c'est bon d'être de retour et j'espère juste que nous aurons une victoire aujourd'hui", a-t-il ajouté, confiant avoir eu "hâte" de retrouver le stade de ses exploits.

L'Ecossais âgé de 76 ans a expliqué avoir été "submergé" par les messages de soutien qu'il a reçu pendant sa convalescence.

Victime d'une hémorragie cérébrale en mai, Sir Alex avait passé plusieurs jours en soins intensifs après avoir été opéré en urgence.

Alex Ferguson a remporté 38 trophées pendant ses vingt-sept années (1986-2013) aux commandes de ManU, dont 13 titres de champion d'Angleterre et deux Ligues des champions (1999, 2008).