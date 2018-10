Manchester United: Mourinho se redonne de l'air

Scénario renversant ! En pleine tourmente, José Mourinho s'est offert un bol d'air grâce à son coaching gagnant: Manchester United s'est imposé sur le fil contre Newcastle (3-2), après avoir été mené 2 à 0 au bout de dix minutes.

C'est à la 90e minute qu'Alexis Sanchez, entré à la 67e minute, a inscrit le but victorieux de la tête: cardiaques s'abstenir.

Cette victoire permet à "Mou" d'obtenir un répit, même si les dirigeants du club avaient indiqué avant la rencontre qu'il ne serait pas limogé à court terme, y compris en cas de mauvais résultat. Contrairement à ce qu'annonçait le Daily Mirror dans la nuit précédente, clamant que son sort était scellé.

Une situation que le "Special One" a commenté dans son style inimitable. "Un ami me disait ce matin, +s'il pleut à Londres, ce sera ta faute; s'il y a des problèmes avec le Brexit, c'est ta faute+", a d'abord lâché le Portugais, selon des propos retransmis sur RMC Sport 1.

"Entraîner, c'est la vie que j'aime, je vais travailler jusqu'à mon dernier jour, peut-être que la chasse à l'homme s'arrêtera, j'espère que la chasse à l'homme s'arrêtera", a conclu l'entraîneur-star.

- "Nature humaine" -

Sans citer le philosophe Hegel cette fois, Mourinho a élargi sa vision à des considérations plus intemporelles. "La vie est faite d’expériences. Certaines sont nouvelles, certaines sont déjà vécues. Mais cela me rend encore meilleur, non seulement en tant que manager, mais aussi en tant que personne. Cela me permet de comprendre certains aspects de la nature humaine."

A Old Trafford, la réaction de sa formation a été spectaculaire, presque contre-nature à vrai dire, pour une équipe si peu encline à se faire violence et à renverser des situations compromises.

Sur les trois dernières saisons, sous "Mou", United est l'équipe de Premier League qui a parcouru le moins de kilomètres. Ce côté statique, léthargique parfois, a été visible dès le début de la rencontre face à Newcastle, où la vivacité de Kenedy (1-0, 7e), puis Muto (2-0, 10e), a suffi à faire exploser le dispositif défensif. Ces deux joueurs n'avaient pourtant jamais marqué cette saison, en sept apparitions chacun.

- Martial, sur une passe de Pogba -

Le sursaut de Manchester United est intervenu au retour des vestiaires, avec une seconde période qui fera peut-être référence, même s'il a fallu attendre la 70e minute pour voir Juan Mata (entré à la 20e minute) réduire le score. "Mou" peut remercier ensuite sa "french connection". Anthony Martial a égalisé six minutes plus tard suite à un une-deux avec Paul Pogba. Avant qu'Alexis Sanchez ne marque, lui aussi, son premier but de la saison en Premier League (3-2, 90e).

Entretemps, MU a laissé des failles béantes qui aurait pu profiter à Newcastle.

La victoire est logique, mais loin d'être glorieuse, ni même vraiment prometteuse, surtout face à des Magpies en position de relégables (19e avec deux points), et qui n'ont réussi que 58% de leurs passes à Old Trafford.

Elle permet toutefois d'alléger la pression qui pèse sur les épaules de Mourinho: United se replace en huitième position de Premier League, à six points des co-leaders Liverpool et Manchester City, qui s'affrontent dimanche à Anfield.

Ses remplacements, la clé du match ? "Ce n’est pas les remplacements… C’est le mental. C’est le désir. C’est l’engagement. Comme je l’ai déjà dit, personne n’est au-dessus du club. Ni moi, ni les joueurs", a répondu le Portugais à BT Sport.

Au regard de la combativité de ses joueurs en fin de match, l'entraîneur portugais semble en effet retrouver une forme d'autorité après avoir été proche de perdre la main sur son groupe depuis une dizaine de jours.

"En deuxième période, les joueurs ont donné absolument tout. Ils ne pouvaient pas donner plus", a-t-il salué, rejetant l'idée selon laquelle des joueurs doivent apprécier leur manager pour être bons. "Les joueurs ne jouent pas pour un manager. S'ils le font, ils deviennent mauvais".