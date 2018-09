Manchester United: Pogba va jouer contre West Ham

Paul Pogba va bien jouer contre West Ham samedi en Premier League, malgré le retrait de son statut de vice-capitaine et la discussion animée avec José Mourinho à l'entraînement mercredi, a annoncé le manager de Manchester United samedi.

"C'est un joueur comme les autres. Aucun joueur n'est plus grand que le club et si je suis content de son travail, il joue. Si je ne suis pas content, il ne joue pas. Je suis heureux de son travail cette semaine, vraiment heureux (...) Il s'est très bien entraîné. L'équipe a besoin de bons joueurs, des joueurs avec de la personnalité: il a tout ça et il joue demain", a affirmé Mourinho en conférence de presse.

L'entraîneur a retiré au champion du monde son titre de vice-capitaine mardi. Mercredi, une discussion animée entre les deux hommes a été filmée à l'entraînement.

Selon la presse britannique, Mourinho reprochait une vidéo diffusée par Pogba sur les réseaux sociaux dans laquelle la "Pioche" semblait s'amuser malgré la défaite des "Red Devils" contre Derby (D2) en Coupe de la Ligue.

Interrogé sur ce petit incident, Mourinho a réaffirmé sa "bonne relation" avec le Français, refusant d'en dire plus sur la discussion.

Le Portugais a toutefois tenu à expliquer le retrait du titre de vice-capitaine à son milieu de terrain.

"J'analyse toujours un joueur en tant que joueur. Quand un joueur est capitaine, j'analyse le joueur à la fois du point de vue du joueur et du capitaine. Après des semaines d'analyse et d'échange d'opinions avec mon staff, nous avons décidé que Paul n'était qu'un joueur et non un capitaine", a dit le technicien.

"La décision a été prise. J'ai informé le joueur et les autres joueurs et quand on me l'a demandé avant le match de mardi, je l'ai confirmé et maintenant je le confirme à nouveau", a-t-il continué.

"Je peux anticiper les prochaines questions en disant que la relation entre le joueur et l'entraîneur est bonne. Personne ne s'est mieux entraîné que Paul mardi, mercredi, jeudi et vendredi, (...) et demain il joue, donc fin de l'histoire", a-t-il insisté.