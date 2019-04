Manchester United: Solskjaer optimiste pour Rashford et Matic contre le Barça

L'attaquant de Manchester United Marcus Rashford et le milieu défensif Nemanja Matic seront probablement disponibles mercredi pour affronter le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions, a annoncé mardi leur entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

"Il a eu besoin de s'échauffer plus longtemps. Il a participé à la fin de l'entraînement. On verra demain. Avec un peu de chance, il sera prêt", a déclaré le Norvégien, à propos de Rashford, touché à une cheville.

"On espère que Nemanja puisse être prêt. Ander (Herrera) est probablement out. Eric (Bailly) et Antonio (Valencia) seront définitivement absents", a ajouté Solskjaer en conférence de presse.

De son côté, Alexis Sanchez, touché à un genou, a participé mardi à son premier entraînement depuis début mars. Le buteur chilien ne sera toutefois pas disponible contre le Barça.

"Il sera probablement dans l'équipe contre West Ham (samedi), mais il ne sera pas dans l'équipe demain", a confié l'entraîneur scandinave.