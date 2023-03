Manchester United: ten Hag défend Fernandes après la déroute contre Liverpool

L'entraîneur de Manchester United Erik ten Hag est venu mercredi au secours de son capitaine, le Portugais Bruno Fernandes, sévèrement critiqué et accusé d'avoir abandonné les siens dimanche lors de la défaite humiliante contre Liverpool (7-0).

"Il a eu un rôle très important dans notre bonne série en apportant son énergie à l'équipe", a déclaré le technicien néerlandais à la veille du 8e de finale aller de Ligue Europa contre le Betis Séville. "Personne n'est parfait, mais c'est un exemple pour toute l'équipe".

"Tout le monde doit apprendre de ses erreurs. Il va apprendre car il est intelligent. Je suis content d'avoir Bruno Fernandes dans mon équipe", a-t-il ajouté.

Le comportement du milieu offensif de 28 ans, qui s'en serait pris dimanche à un arbitre assistant et à son adversaire Trent Alexander-Arnold, a été très commenté et sévèrement jugé par certains supporters qui ont demandé que le brassard lui soit retiré.

L'ancienne star du club Roy Keane, aujourd'hui consultant, a même estimé que l'attitude de Fernandes avait été honteuse.

"J'adore jouer avec Bruno", l'a également soutenu son partenaire Marcus Rashford. "C'est un bon leader, même quand il n'est pas capitane, ce qui est bon signe. Je n'ai rien de négatif à dire de lui".

Au lendemain de la plus lourde défaite des Red Devils des Mancuniens, une semaine après avoir mis fin à six ans de disette en remportant la Coupe de la Ligue, l'entraîneur néerlandais s'est entretenu avec ses joueurs.

"On a parlé. Il faut en tirer des conclusions et rebondir", a indiqué Ten Hag. "On est tous dans le même bateau. On veut devenir une grande équipe, remporter des trophées. Dimanche, c'est une grande leçon. On doit agir différement".

"On n'a pas lâché prise", a encore assuré Rashford. "Oui on était désorganisé, on a mal communiqué et c'est pour ça qu'on a encaissé des buts. A 2-0 et 3-0, on essayait de s'accrocher. Mais on n'était pas d'accord sur ce qu'il fallait faire".