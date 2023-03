Manet-Degas à Orsay, un dialogue fondateur de la modernité

Portraits, courses de chevaux, femmes, vie parisienne... Edouard Manet et Edgar Degas, grands peintres amis et rivaux du XIXe siècle, dialoguent à partir de mardi au musée d'Orsay dans un face-à-face fondateur de "la modernité en peinture".

Environ 200 tableaux, pastels, dessins, gravures, monotypes, lettres et carnets provenant des collections d'Orsay mais aussi du Metropolitan Museum of Art de New York, co-organisateur d- l'exposition, et de la National Gallery de Londres sont réunis tout au long d'un parcours thématique et chronologique.

Cafés, cercles intellectuels de la vie parisienne, guerre, femmes : il révèle ce qui a rassemblé ou opposé ces deux personnalités aux antipodes, pourtant si proches dans leur ambition artistique, marquée par le rapport à l'histoire et aux maîtres anciens.

Après le réalisme d'un Courbet ou d'un Millet, Manet et Degas écrivent "une révolution du regard et de la représentation de la fin des années 1850 à la mort du premier, en 1883", souligne Laurence des Cars, commissaire générale de l'exposition, un "vieux rêve" imaginé lorsqu'elle dirigeait encore Orsay, avant de prendre la tête du musée du Louvre.

- "Jeu social" versus "intime" -

"Tout se joue autour de la question du vrai et du réalisme, selon qu'on est du côté de Manet et du jeu social ou de Degas et de l'intime", ajoute-t-elle, qualifiant le dialogue entre les deux peintres de "fondateur de la nouvelle peinture des années 1860-1880 ou de la modernité en peinture".

Tous deux sont issus de familles bourgeoises aisées, tous deux vont quitter le droit pour épouser la vocation artistique. Ils exposeront relativement tard au "Salon", lieu de découverte de la peinture contemporaine de l'époque.

Ce qui les rapproche d'abord, c'est "le désir de faire rentrer le monde moderne dans la peinture, indépendamment des conventions de l'époque", dit Stéphane Guégan, conseiller scientifique à Orsay.

Isolde Pludermacher, conservatrice générale peinture au musée d'Orsay, évoque un "déséquilibre frappant" lorsqu'ils se rencontrent au Louvre dans les années 1860, une époque où Manet "rayonne sur la scène artistique" avec ses deux succès et scandales: "Le déjeuner sur l'herbe" (une femme nue et deux hommes en complet lors d'un déjeuner champêtre) et "Olympia" (prostituée représentée en divinité, nue et en grand format, inspirée du Titien).

- Impressionnisme -

Le peintre, âgé de deux ans de plus que Degas, ne le suivra pas dans l'aventure impressionniste au début des années 1870, alors même que toute sa peinture exprime ce que sera ce mouvement.

Grand admirateur de Manet, Degas réalise de nombreux portraits de lui. L'inverse n'est pas vrai. L'un d'eux représente le peintre écoutant sa femme au piano mais, furieux de la représentation de son épouse, Manet déchirera la toile, raconte Mme Pludermacher.

Plus tard, reconnaissant les "progrès" et le talent de Degas, Manet l'invite à l'accompagner en Angleterre où il voit des débouchés artistiques pour son ami comme pour lui.

Portraits, scènes de plages, courses de chevaux, femmes aux oiseaux, hommes morts... Plusieurs séries de tableaux reflètent particulièrement bien la complémentarité des deux styles et imaginaires, comme si une troisième réalité naissait de la comparaison des deux peintres dans l'oeil du spectateur : "la couleur et la lumière prime chez Manet sur le dessin et le contour, il interpelle le spectateur, alors que chez Degas tout nous aspire", dit M. Guégan.

L'exposition s'achève sur une oeuvre méconnue et morcelée de Manet, exposée à la National Gallery de Londres: "L'exécution de Maximilien" du Mexique, quatre peintures successives inspirées de l'actualité de l'époque mais qui, jugées trop subversives, ne seront jamais exposées du vivant du peintre.

Demeurées dans son atelier après la mort de Manet, elles n'ont été vues que par quelques proches. Degas fera l'acquisition de quelques fragments de la seconde, comme de nombreuses autres oeuvres de l'artiste tout au long de sa vie.