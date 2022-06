Manifestations en Equateur: 18 policiers "disparus" après l'attaque d'un commissariat

Dix-huit policiers sont portés "disparus" après l'attaque mardi soir d'un poste de police d'une ville dans l'est de l'Equateur, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur Patricio Carillo.

La foule a attaqué et incendié un poste de police de la ville de Puyo, dans la province amazonienne de Pastaza, a déclaré M. Carillo au cours d'une conférence de presse à Quito.

Les assaillants ont incendié le bâtiment alors que les policiers étaient encore sur place, "six policiers ont été grièvement blessés, trois sont retenus en otages (par une communauté indigène) et 18 policiers sont portés disparus", a précisé M. Carillo.

La succursale d'une banque a également été incendiée, selon le ministre.

C'est au cours de ces mêmes violences qu'un manifestant avait été tué et son décès annoncé dans la soirée. Il est mort après avoir "manipulé un engin explosif" selon la police, "touché au visage, apparemment par une grenade de gaz lacrymogène", d'après une ONG.

"Nous n'allons pas nous laisser intimider. Nous allons conserver les mêmes dispositifs (de sécurité). Les violences de Puyo montrent qu'ils ne veulent pas le dialogue", a dénoncé le ministre.

"Une fois de plus, nous lançons un appel public au dialogue, au mouvement indigène et à ces groupes radicaux responsables de ces actes insensés", a cependant ajouté M. Carillo. Le président Guillermo Lasso "reconnaît les justes revendications et cherche à créer un consensus", a-t-il souligné.

A Quito, la situation était relativement calme mercredi matin, les manifestants indigènes étant pour l'heure occupés à déjeuner et à se préparer pour une nouvelle journée de protestation.