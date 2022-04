Marathon des Sables: Rachid El Morabity décroche sa neuvième victoire

Le Marocain Rachid El Morabity a remporté vendredi pour la neuvième fois le Marathon des Sables, course d'endurance extrême de 230 km sur six jours dans le désert du Sahara marocain.

Le coureur de 40 ans s'est imposé avec un temps total de 18 heures 33 minutes, avec une minute d'avance sur son frère, de dix ans son cadet, Mohammed El Morabity. Le Marocain Aziz Yachou s'est classé troisième (18h37).

Chez les femmes, L'Espagnole Anna Comet Pascua a dominé l'édition pour s'offrir sa première victoire (24 h 18) et se classer 12e au scratch (hommes et femmes confondus). Elle devance la Française Sylvaine Cussot (24 h 32), 17e au scratch, et la Marocaine Aziza El Amrany (26 h 31), 23e au scratch.

"Je suis très content d'avoir gagné, la neuvième victoire c'était l'objectif. Si Dieu le veut, j'espère pouvoir gagner l'année prochaine pour la dixième fois", a souligné auprès de l'AFP Rachid El Morabity.

Le coureur a dans son viseur de battre le record de victoires (10) détenu par son compatriote Lahcen Ahansal, qu'il avait encouragé petit sur le Marathon des Sables lorsqu'il passait à Zagora, d'où il est originaire.

Rachid El Morabity a passé la ligne d'arrivée de la dernière étape en vainqueur, faisant flotter le drapeau national au dessus de sa tête. Il a remporté cette étape marathon de 42,2 km en 3 h 07.

Il a enchaîné deux éditions du Marathon des Sables en seulement six mois; l'édition 2021 s'étant jouée inhabituellement en octobre en raison de la pandémie de Covid-19.

"C'était vraiment difficile. On n'a pas pu se reposer beaucoup entre les deux. Normalement il nous faut un mois et demi pour récupérer avant de repartir à l'entraînement. Et là je n'ai pas eu tout ce temps", a-t-il expliqué.

La saison est loin d'être finie pour le champion, qui s'alignera dans les mois à venir sur des courses d'ultra distances en Algérie, à Oman, Dubaï, en Jordanie et en Iran.

Le meilleur Français est une nouvelle fois Merile Robert, quatrième (21 h 12), suivi de Julien Chorier, 6e (21 h 42).

La star du jeu télévisé Koh Lanta Claude Dartois, qui s'essayait pour la première fois à cette course, a terminé 124e (33 h 31) après avoir franchi la dernière ligne vendredi aux côtés d'un autre candidat du jeu, Sam Haliti (113e, 32 h 57), qui n'avait jamais couru plus de 10 km.